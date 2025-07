El Pogacar más humano

Tadej Pogacar comenzó el Tour como extraterreste porque le sacaba un peldaño a Vingegaard y tres al resto de rivales, como demostró en sus victorias de etapa en Rouen, Muro de Bretaña, Hautacam y la cronoescalada de Peyragudes. De hecho, ¿qué más se puede decir del esloveno, que a los 26 años ya tiene cuatro Tours ganados y aún mucho porvenir por delante?

Pero el cuerpo humano tiene su límite, la gasolina del motor se va agotando, y la prueba fue que desde el Mont Ventoux se le notó a "Pogi" que tenía miedo a atacar porque veía que Vingegaard iba creciendo y se le igualaba. Ya desde la crono de Peyragudes su rival iba creciendo.

Ver a Pogacar tan conservador extrañaba, pero el ciclista rápidamente notaba cómo iba creciendo su adversario, y siendo tan ambicioso se tuvo que contener para no arriesgarse a perder un Tour que tenía ya ganado. Eso también es una virtud del campeón.

Lo que quedó evidente es que Vingegaard había crecido e igualado con Tadej en la última semana, y más en un Tour que fue excesivamente rápido.

La prueba más palmaria fue la última etapa, con la subida final a Montmartre. "Pogi" buscaba ganar en los Campos Elíseos y le remachó con claridad Van Aert. Se notó el desencanto de Pogacar, que ni siquiera pudo ser segundo en meta. Seguro que fue su mayor disgusto del Tour, aunque esa decepción se olvidaría celebrando con sus compañeros su cuarta corona.

Ahora viene la gran decisión: correr o no la Vuelta. Pienso que un ciclista que gana el Tour no debe correr la Vuelta porque si se gana parece normal pero si no es un demérito. Todos los aficionados y más la organización sueña con verlo por las carreteras asturianas, pero creo que eso no sucederá y más después de ganar el Tour, cuatro etapas y la regularidad y después de acabar con el chivato de la reserva encendido. La historia eso indica.