Opinión
Sergio Sánchez
Hasta siempre, Davo
Han pasado ya unos días y no acabo de creerme que no te voy a volver a ver. Después de tantos años de amistad, de viajes (en los que tú siempre ibas durmiendo), de birras y de decepciones de nuestro querido Mágico. Siempre llevaste el azul en el corazón, lo defendiste de niño desde el campo y más tarde de adulto desde la grada.
Nos tocaron los famosos años de barro y nunca abandonaste al Oviedo, fuiste uno de los 155 de Cádiz (cosa que lucías orgulloso con tinta en tu muñeca) y recorriste todos los campos de la B, lo que viene siendo una vida dedicada. Los que tuvimos el placer de conocerte nos vamos a quedar siempre con tu lealtad, tu alegría y la buena vibra que siempre se desprendía de ti.
Decir que eras una buenísima persona se queda corto. Nos has dejado con una tremenda sensación de vacío que no vamos a poder llenar, pero ten una cosa clara amigo: NUNCA te vamos a olvidar.
Cuando el 24 de agosto esté en el campo viendo al Oviedo contra el Madrid 24 años después va a ser un momento muy feliz, pero lo va a ser mucho menos, porque cuando mire hacia abajo del Fondo Norte no te voy a ver a ti y a tu inseparable gorra agarrados a la valla.
Solamente queda una cosa por decir: ¡Davo, SIEMPRE presente! n
Suscríbete para seguir leyendo
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales