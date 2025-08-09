Hasta siempre, Davo

Han pasado ya unos días y no acabo de creerme que no te voy a volver a ver. Después de tantos años de amistad, de viajes (en los que tú siempre ibas durmiendo), de birras y de decepciones de nuestro querido Mágico. Siempre llevaste el azul en el corazón, lo defendiste de niño desde el campo y más tarde de adulto desde la grada.

Nos tocaron los famosos años de barro y nunca abandonaste al Oviedo, fuiste uno de los 155 de Cádiz (cosa que lucías orgulloso con tinta en tu muñeca) y recorriste todos los campos de la B, lo que viene siendo una vida dedicada. Los que tuvimos el placer de conocerte nos vamos a quedar siempre con tu lealtad, tu alegría y la buena vibra que siempre se desprendía de ti.

Decir que eras una buenísima persona se queda corto. Nos has dejado con una tremenda sensación de vacío que no vamos a poder llenar, pero ten una cosa clara amigo: NUNCA te vamos a olvidar.

Cuando el 24 de agosto esté en el campo viendo al Oviedo contra el Madrid 24 años después va a ser un momento muy feliz, pero lo va a ser mucho menos, porque cuando mire hacia abajo del Fondo Norte no te voy a ver a ti y a tu inseparable gorra agarrados a la valla.

Solamente queda una cosa por decir: ¡Davo, SIEMPRE presente! n