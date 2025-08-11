Recuerdo a Amable García, al que, por cierto, no le podía sentar mejor su nombre, como una excelente persona y un buen paisano. Oviedista como pocos, falleció el pasado 9 de agosto, a los 95 años. Lo conocí cuando yo apenas sabía atarme los cordones, porque era cliente habitual del bar de mi padre, el Nu núa. Solía pasar por allí, siempre impecable con su traje, pedir un vino y charlar un rato. Mi padre y él eran grandes amigos, aunque en el fútbol no coincidieran: Amable era muy del Oviedo y mi padre del Sporting. De aquellas conversaciones, siempre en broma, yo me ponía del lado de Amable. Creo que una parte de mi oviedismo empezó con él.

Vivió con pasión los colores azul y blanco y pasó por momentos muy duros, sobre todo en 2003, cuando el descenso a Tercera y los problemas del club le dejaron muy tocado. Aun así, siguió ahí, como siempre, pendiente de su Oviedo. Además, el club carbayón no fue el único vínculo que tuve con su familia. Jugué al hockey sobre patines en el Esfer junto a su sobrino Sergio. Recuerdo a Amable viéndonos jugar, apoyando desde la grada. El padre de Sergio, Nacho, hijo de Amable, fue de los que más me ayudaron cuando empecé en el hockey: le dejó a mi padre patines y material para que mi hermano y yo pudiésemos aprender. Otro buen paisano al que hace tiempo que no veo. Y también es hijo suyo Marcos García Basiliscus, historiador del Oviedo y que escribe habitualmente en LA NUEVA ESPAÑA. Un fuerte abrazo para él también.

Hacía muchos años que no veía a Amable. Probablemente, si nos hubiésemos cruzado por la calle, ya no me habría reconocido. Pero conservo recuerdos muy claros sobre él. Como aquella vez, a finales de los 90 o principios de los 2000, en el barrio antiguo, cuando mi hermano y yo jugábamos al balón fuera del bar. Un hombre se acercó a molestarnos y, antes de que mi padre se diese cuenta, Amable fue quien se plantó y nos quitó de encima el problema.

Cuando uno crece, se da cuenta de que guarda muy pocos recuerdos claros de cuando era muy pequeño. Las personas y momentos que se quedan grabados se pueden contar con los dedos de una mano. Amable es uno de ellos. A pesar de que hace muchos años que no lo veo, su imagen sigue nítida en mi memoria: las charlas en el Nu núa, las discusiones futboleras con mi padre, aquella vez que salió a defendernos o las tardes en la grada del Pepín Moreno. Me marcó, y eso, para mí, es la mejor prueba de lo buen paisano que fue. Que la tierra te sea leve, Amable.