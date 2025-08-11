"Desde siempre defendí que el Aquasella y el Descenso Internacional del Sella tenían que desligarse de una vez por todas, pues el festival de música electrónica, considerado como uno de los diez mejores de cuantos se vienen celebrando en este país, se aprovechó en sus comienzos de la popularidad de la Fiesta de las Piraguas de Asturias para acabar ganándose su propio hueco en ese mundillo musical veraniego, mientras la prueba piragüística iniciaba, en su parte más lúdica, una más que preocupante caída en barrena ante la pasividad de instituciones y organismos públicos". Lo escribí hace justo una década, allá por el año 2015, y algunos iluminados me pusieron de vuelta y media por expresar mis sentimientos en lo concernientes a ambos eventos.

El Sella más multitudinario

"No obstante, ahora sí que es el momento de luchar por recuperar el esplendor de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, que debe ser más viva que nunca. El impulso dado por el colectivo ‘Selleros’ en la última edición debe ser el espaldarazo para seguir en esa misma estela, engalanando los balcones de la capital parraguesa y promoviendo toda una serie de actividades vinculadas a tan señalado fin de semana. Aquí, como no puede ser de otra forma, el Ayuntamiento de Parres deberá volcarse de lleno y disponer de los medios necesarios para capitalizar ‘su’ Sella más asturiano. Alguien debe buscar recursos y ese alguien es el Consistorio de Parres, en colaboración con el gremio empresarial local", sugería y matizaba.

El tiempo, visto lo acontecido este último sábado, 9 de agosto de 2025, viene a corroborar la apuesta que hice en aquel instante, aunque cierta gente no lo veía nada claro y pensaba que iba a ser una ruina económica para el sector de la hostelería del concejo de Parres. Pero esta 87ª edición del Descenso Internacional del Sella ha sido, con absoluta seguridad, la más multitudinaria de cuantas se han celebrado hasta la fecha, con decenas de miles de selleros por Arriondas y Ribadesella, así como a lo largo del recorrido; con infinidad de familias, desde bebés hasta abuelos y abuelas, disfrutando de todo cuanto rodea a la más internacional de nuestras fiestas en la comunidad autónoma astur.

La gente, como no podía ser de otra manera, se ha volcado y esto parece que va a seguir in crescendo con el impulso de las nuevas generaciones que sienten el Sella en su máxima expresión. Y mucha culpa de ello la tiene el trabajo despachado desde el Comité Organizador del Descenso, así como, por supuesto, esos colectivos y peñas (Los Tritones, Selleros, Los Botijos, Antaína Ribeseya, La Marea del Sella, etc….) que han puesto el listón cada vez más alto. Sin olvidar a los ayuntamientos ribereños ni a la Administración autonómica y organismos públicos, aparte de colaboradores y patrocinadores. Todos suman, cada uno en su parcela. Eso sí, también hay que pulir ciertas cosas, siempre tratando de mejorarlo.

Dicho esto, en cuanto a la prueba meramente deportiva, poco más que añadir al espectáculo que nos brindaron los palistas, con otro final de auténtico infarto enfocando los últimos 200 metros de la ría del Sella y no apto para cardiacos. Mi felicitación a Walter, Bertín, Pedro, Javi, Miguel, Alberto, Milín, Castañón, Abel… Todos, con independencia del club en el que militen, hicieron vibrar a miles de ribereños. Una felicitación extensible a las chicas, tanto en K-2 como en K-1, demostrando el potencial que atesoran, sin olvidar a los canoístas y a las canoístas. Me quito el sombrero y me rindo ante la entrega y fortaleza de esos piragüistas, hombres y mujeres, que ponen el Sella como objetivo cada primer o segundo sábado de agosto.

Apenas resta un lustro para conmemorar el Centenario (1930-2030) de la Fiesta de las Piraguas, ideada por Dionisio de la Huerta, quien estará orgulloso de quienes han continuado su legado. Y no me olvido tampoco del gran Emilio Llamedo Olivera, otro de los impulsores de todo cuando rodea al Descenso Internacional. Ahora, con Juan Manuel Feliz Granda y demás miembros del CODIS habría que ir pensando en tratar de convertir, a través de la ICF, el Sella en un Campeonato del Mundo de descenso de ríos. Cierto, son palabras mayores. Sería tarea ardua, un sueño. A veces, los sueños se cumplen.

¡Larga vida a Les Piragües! n