La opinión de Noé Menéndez sobre la actualidad del Avilés: El mérito de Javi Rozada

Javi Rozada, entrenador del Real Avilés, en el centro de la imagen. / Mario Canteli

Que el final no enturbie lo que ha sido Javi Rozada en el Avilés. Todos estamos de acuerdo en que, a lo largo de periplo como entrenador blanquiazul, el ovetense ha cometido errores, él es el primero en reconocerlo, pero eso no tiene por qué deslucir todo el trabajo que ha hecho en el banquillo del Suárez Puerta.

Sin él, muy probablemente, los avilesinos hubiesen sido equipo de Tercera Federación. No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar las sensaciones que dejó aquel partido ante el Ourense, cuando un equipo que llegó al estadio blanquiazul resacoso tras su triunfo en liga pudo, con un once lleno de rotaciones, tumbar al Avilés de Sánchez Murias. Aquel equipo estaba muerto. Si no llega a ser por Rozada y por su forma de ser, los blanquiazules hubiesen consumado su descenso, lo que sería una auténtica catástrofe.

Tirando de su carácter y de su conocimiento en los banquillos, Rozada pudo sacar una eliminatoria ante el Manchego que muchos daban por perdida. Ese fue el principio de un trabajo que, por momentos, tuvo tintes épicos. Arrancó la pasada temporada y al club se le empezaron a juntar todas las desgracias, llegando al punto de no tener ni un solo pivote disponible en la plantilla.

Muchos tirarían la toalla, porque parecía que todo estaba en contra de aquel equipo, pero el ovetense fue capaz de, con su estilo y forma de ser, sacar adelante aquella situación para, finalmente, meter al equipo en play-off.

Que a lo largo de la pasada temporada Rozada cometió errores es algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo, pero no hay que olvidar que, sin el ovetense, seguramente el Avilés seguiría siendo equipo de Segunda Federación. Sin él y sin Miguel Méndez, su segundo, hubiese sido imposible sobrellevar todo lo ocurrido durante la primera vuelta, a lo que se sumaron otras situaciones extradeportivas que pusieron toda la temporada en un alambre.

Su carácter, el que ahora tanto se critica, sirvió para que toda la afición pudiese, el pasado 31 de mayo, saltar al terreno de juego a celebrar un ascenso que tanto se llevaba soñando.

Cada uno tendrá sus motivos para justificar, o no, la destitución de Javi Rozada antes incluso de arrancar la temporada. Todos son válidos, por su puesto. Pero este final de su paso por el Suárez Puerta no puede enturbiar todo el trabajo hecho durante toda una campaña. Sin el ovetense el Avilés no estaría donde está ahora mismo y eso siempre debería quedar en el recuerdo de la afición.