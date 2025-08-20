La importancia de los laterales

Lo primero, me gustaría felicitar a la afición sportinguista, fue un auténtico espectáculo ver un estadio como El Molinón repleto de gente y de ilusión. Debe ser un aliciente para los profesionales y una obligación responderles en el verde con fútbol y carácter.

Una primera parte con dos estructuras de juego asimétricas y muy pocas posibilidades de generar superioridades numéricas. Dos modelos diferentes en cuanto a la idea de juego. Un Córdoba con mucha gente por dentro y laterales muy largos, buscando tener el control del balón, y un Real Sporting buscando lo que más le gusta, que es provocar el error del rival en zonas intermedias y transitar buscando los espacios a la espalda del rival. Igualdad en el marcador y en el juego.

Determinante en la segunda parte fue la salida de los dos laterales, Diego y Guille. Dieron agresividad y jugaron continuamente en campo contrario, obligaron a la gente ofensiva del Córdoba a retroceder muchos metros y jugar muy lejos de la portería rival. Su participación permitió recibir más cerca de la portería a todos los jugadores ofensivos del Sporting y ahí los Dubasin, Gelabert, Gaspar y Otero son diferenciales. Esa participación ofensiva de Diego y Guille fue la llave para que los jugones ganasen el partido.

Partido correcto de los dos pivotes, tanto Nacho como Corredera. Quizás no tuvieron una participación importante en la parcela ofensiva, pero cuando el staff analice el partido verá el gran equilibrio que dieron y la estabilidad que permitió al equipo robar y transitar.

Mención especial para Gelabert, jugón de los de verdad, posiblemente el mejor jugador de la categoría en su posición, capaz no solo de hacer jugar al equipo sino también de relacionarse con el gol.

Los centrales, tanto Pablo como Perrin, muy fuertes en los duelos y en la defensa de los centros laterales, mucho carácter y agresividad. Les cuesta la defensa de balones a su espalda y la salida del balón, pero muy correcto su partido.

No conozco el comportamiento del equipo a lo largo del año, pero creo mucho en el trabajo del míster. Habla poco y trabaja mucho. Si consigue darle un equilibrio defensivo al equipo, el Sporting arriba tiene dinamita. El equipo acabó el partido con estructura de tres centrales en un bloque bajo, defendiendo fuerte el centro y no dejando sacar centros al Córdoba, y lo consiguió. A veces hay que guardar lo que tienes y no perderlo en la última jugada.

Próxima estación, Ceuta. Un recién ascendido pero no es un campo nada sencillo, se trata de un viaje complicado y un equipo que en su casa, con su gente, te exige muchísimo. Pero ahora a disfrutar del más tres, sacar las cosas buenas y trabajar las malas para seguir creciendo.

A disfrutar de la victoria, y no se olviden de la importancia de los laterales en el juego ofensivo del resto del equipo... ¡Be brave! n