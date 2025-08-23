Dendoncker, una referencia belga para el Oviedo

Dedoncker no será como Gracan ni Jokanovic, los excelentes medios centros de Oviedo de los noventa, pero no andará lejos. Más atlético y menos depurado técnicamente que los balcánicos ha formado parte de la mejor selección belga de todos los tiempos, tercera en el Mundial 2018 de Rusia, un equipazo con Courtois, Kompany, Witsel, De Bruyne, Hazard y Lukaku en su mejor momento. No fue nunca titular -aunque ha jugado 32 partidos- pero siempre ha estado convocado por Roberto Martínez y los seleccionadores que le siguieron hasta hoy.

Formado en la cantera de Anderlecht volvió al club la temporada pasada cedido por el Aston Villa, cumplió aceptablemente pero no encajaba en los planes del nuevo entrenador. A muchos expertos les ha llamado la atención que haya fichado por un club recién ascendido, señal de que a sus 30 años sigue aceptando retos. Tiene nivel para empresas mayores por lo que el Oviedo ha hecho una muy buena operación.

Es natural de Passendale, una pequeña localidad de 3.000 habitantes en la provincia de Flandes Occidental, arrasada, como la vecina Ypres, durante la I Guerra Mundial. Su cementerio de británicos caídos en esa contienda es impresionante. Passendale suena mucho en Bélgica porque da nombre a un queso de vaca suave y cremoso que inició una familia de la localidad y hoy pertenece a una multinacional agroalimentaria. Está más cerca de Lille, y por tanto de la frontera francesa, que de Bruselas, la ciudad en la que Dedoncker se formó en la cantera del Anderlecht, con el que ganó una liga, pero que lleva unas temporadas por debajo del Brujas, Genk y, ahora de otro equipo de barrio de la capital belga, el Union Saint Gilloise, campeón la temporada pasada y en el que milita un hijo y nieto de asturianos, Castro Montes.

Como muchos belgas de origen flamenco, Dedoncker habla fluidamente además francés e inglés. Un hermano menor suyo, Lars, también profesional del futbol, tuvo que retirarse muy joven en 2023 por un problema de salud cuando militaba en un equipo inglés. En general los futbolistas belgas que destacan enseguida son contratados por clubes franceses, alemanes e ingleses con más poder económico. La aventura española de Dedoncker acaba de comenzar y si todo va bien será una referencia como medio centro de este Oviedo que aspira a consolidarse en la categoría.