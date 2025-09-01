Cocina, geografía y largos viajes a Ítaca

cocina burguesa.

No es exactamente una revolución, pero sí es curioso que el Pafos chipriota, el Kairat Almaty kazajo y el Bodo Glimt noruego se hayan clasificado para la disputar la Liga de Campeones dejando fuera al Estrella Roja de Belgrado, el Celtic de Glasgow y el Sturm Graz austriaco. El Estrella Roja fue campeón de Europa en 1991, el Celtic lo fue en 1967 (en una inolvidable final contra el Inter en Lisboa) y el Sturm Graz es un equipo que ya no hace que los aficionados levanten las cejas y arruguen la nariz cuando escuchan su nombre. Sin embargo, Pafos F. C., Kairat Almaty y Bodo Glimt parecen equipos sacados de las aventuras de Mortadelo y Filemón o, más bien, vestigios de otro fútbol, como los pantalones cortísimos y ajustados de Maradona o las camisetas sin publicidad incomprensible. Uno de los efectos secundarios de la Revolución francesa fue dejar sin empleo a cientos de cocineros de la aristocracia, que terminaron abriendo restaurantes en los que daban de comer a los burgueses. Y un efecto secundario de este terremoto en Liga de Campeones es que algunos equipos que estaban acostumbrados a dar de comer a los clubes de la aristocracia futbolística (un Real Madrid, un PSG o un Manchester City siempre necesitarán a un Estrella Roja, un Celtic o un Sturm) tendrán que reciclarse como cocineros de la burguesa Liga Europa. Si lo piensan bien, no es un mal empleo. Cocinar partidos para equipos burgueses como la Roma, el Aston Villa o el Olympique de Lyon puede producir platos sabrosos y creativos. Y un restaurante de la Liga Europa puede ofrecer un menú futbolístico tan rico, y menos extravagante, que un banquete en los aristocráticos salones de la Liga de Campeones.

geografía futbolística.

Los profesores de cultura clásica y de griego tienen que estar encantados con el estreno de dos películas sobre Odiseo: "El regreso de Ulises", de Uberto Pasolini, y "La Odisea", de Christopher Nolan. Hace años, Brad Pitt y la película "Troya" hicieron más por despertar el interés popular por Homero que cien congresos académicos; y eso no quiere decir que las actas de un congreso sobre Homero sean inútiles, sino que yo pude discutir con mi madre acerca del sacrificio de Héctor o la crueldad de Aquiles gracias a una película protagonizada por un actor guapísimo. Creo que el Pafos, el Kairat Almaty y el Bodo Glimt van a ser la excusa que necesitaban los profes de Geografía para enganchar a los chavales al maravilloso mundo del conocimiento geográfico. ¿Dónde diablos está Pafos? ¿Chipre? ¿Y esa isla forma parte de la Unión Europea y es también uno de los diecinueve países del Asia Occidental? ¿Es posible que el estadio del Kairat en Almaty esté cerquísima de China y a miles de kilómetros del Bernabeu? ¿De verdad Dubai está más cerca del corazón de la vieja Europa que Almaty? ¿Es cierto que la ciudad de Bodo está al norte del círculo polar ártico, y allí el sol es visible las veinticuatro horas en los días próximos al solsticio de verano? Si un profe de geografía se presenta el primer día de clase con una camiseta del Bodo Glimt, sus alumnos hablarán en el recreo del sol de medianoche como mi madre hablaba de Héctor mientras cocinaba una fabada.

Viaje a Ítaca.

El Real Madrid tendrá que hacer un larguísimo viaje para enfrentarse al Kairat Almaty en la primera fase de la Liga de Campeones. Y es que nadie habla del equipo kazajo, sino del viaje del Real Madrid a Almaty, de los miles de kilómetros, de la distancia que no es el olvido. Por supuesto, el fútbol moderno desprecia los versos de Kavafis en su "Ítaca" porque en la cabeza de futbolistas y dirigentes no cabe pedir que el camino sea largo, lleno de aventuras y experiencias. Por dios, qué tontería. De lo que se trata es de llegar pronto a donde sea, jugar el partido y regresar lo antes posible para poder preparar el partido de pasado mañana. Lo curioso es que el viaje de Kazajistán a España parece más corto y descansado que el viaje de España a Kazajistán porque a nadie le preocupaba que el Kairat tuviera que jugar en el Bernabeu, pero que el Real Madrid tenga que disputar un partido de la Liga de Campeones en el Estadio Central de Almaty duele en el alma. El Real Madrid viajará, jugará, vencerá y regresará, pero me estoy imaginando a los futbolistas del Kairat llegando a Madrid después de un hermoso viaje con el poema de Kavafis debajo del brazo, y al entrenador kazajo en la rueda de prensa diciendo que por fin ha entendido qué significan las Ítacas. Lástima de sorteo.