La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Héroes y villanos

Pues ya estaría. Cierre del mercado estival en el planeta "fúrgol". Unos estarán contentos por lo hecho por sus directores deportivos, y otros andarán quejándose por las esquinas. Vamos, lo de todos los años por estas fechas. Luego será la clasificación la que demostrará si donde se puso el ojo se puso la bala o si habrá que deshacerlo (casi) todo con la llegada del nuevo año. En lo que viene siendo la madreñina "furgolística", de momento todo marcha en orden.

El Oviedo ya puede presumir de haber sumado sus primeros puntos tras el retorno a Primera. La victoria ante la Real Sociedad permite a los de Paunovic salir de los puestos de descenso. La permanencia es el objetivo, que seguramente habrá que sudar dado que la distancia entre unos y otros en la élite cada vez es más grande. Lo que no cambia son las sorpresas que cada jornada nos ofrece el videoarbitraje.

La última es lo sucedido en Vallecas en el Rayo-Barça, donde el VAR funcionó por momentos a pedales y no pudo testar el penalti que supuso el gol de los culés. Se quejan los vallecanos de que estas cosas siempre favorecen a los mismos, lo que no deja de ser algo con cierta (o mucha) carga de realidad. Pero son las cartas con las que los de la clase media hacia abajo tienen que jugar ante todos los que no pertenecen al grupo de los elegidos por vaya usted a saber quién.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac todo son sonrisas. Los de Garitano llevan un pleno de victorias y el entrenador del Sporting presenta unos números desde que cogió al equipo la temporada pasada que pocos preparadores rojiblancos han firmado en la historia del club. Aunque la exigencia en Gijón siempre lleva a poner pegas: se gana, pero se podía hacer jugando mejor. Ya saben, amiguinas y amiguinos, que la unanimidad por ciertas latitudes es imposible. Habrá que esperar a ver qué ocurre con el transcurrir de la competición y la llegada de las lesiones y las sanciones. Pero ahorita mismo, nueve de nueve, con lo que para alcanzar el primer objetivo únicamente restan 41 puntos.

Por lo demás, el Avilés inició su historia en Primera Federación con derrota tras un verano que comenzó con alegría desbordante y que se complicó por unos roces en la Feria de Muestras que acabaron con Rozada en el paro. Un día héroe y al siguiente villano, ¿oyisti, güey? n