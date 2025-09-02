Opinión
La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Alemão, Ancelotti y el Mundial
La resaca del cierre de mercado deja alguna que otra queja en la madreñina "furgolística" dado que hay a quien no le salen las cuentas. En lo que se refiere a la orilla azul del Potomac, los llantos llegan debido a que no aterrizó el delantero deseado para apuntalar el ataque de los de Paunovic, que se queda con Rondón, Forés y el Toro Viñas, mientras que Alemão, el delantero estrella del Oviedo en el año del ascenso, firma por el Rayo tras pagar Martín Presa un jugoso traspaso. Dice el presidente de los de Vallecas que en una de estas el rubio ariete puede acabar jugando el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con el Brasil de Ancelotti.
El club carbayón ha preferido guardarse el dinero para el mercado invernal, ventana a la que se fían todos los equipos para corregir lo que se haya podido hacer mal en la época estival. Seguro que el debate sobre la delantera azul se alargará estos días de descanso que ofrece el parón de selecciones.
Mientras, en la ribera rojiblanca el "mercato" no se pudo completar con la llegada del lateral por el que esperaba Garitano. Así que el técnico vasco tendrá que cruzar los dedos y aprovechar al máximo lo que le han dado. El otro debate, el de la falta de un "9" de garantías, se mantiene a baja intensidad una vez que la tropa ya ha asumido que "esto es lo que hay, amigos". Aquí, ni mundialistas ni pensionistas ni peronistas, ¿oyisti, güey?
