La primera en Primera

No era un partido más: era la victoria que llevaba pendiente más de 8.861 días, o lo que es lo mismo, 24 años y 3 meses desde la última gloria azul en la élite. El estadio Carlos Tartiere volvió a rugir como nunca: día de fiesta, cánticos interminables y una marea azul incombustible que llevó al equipo de la mano hacia la victoria.

El técnico Veljko Paunovic plasmó sobre el césped una alineación valiente y simbólica. El once inicial se presentó en un 4-2-3-1 que transmitía ambición: bajo palos, Aarón Escandell, cada día más seguro; en defensa, Vidal, Calvo, Costas y Rahim. En el centro, Dendoncker (¡qué fichaje!) y Reina, con Ejaira y con más libertad sobre la banda, pero con tendencia a meterse en medio; dejando al otro lado a Ilyas Chaira, Ilic de media punta y Fede Viñas como referencia ofensiva.

La Real Sociedad apretaba y tuvo las más claras en un inicio dubitativo de los de Paunovic, que solventó Aarón con precisión. Pero tras la incorporación de Hassan, por lesión de Chaira, el Oviedo tuvo más mordiente y fue una indecisión visitante la que abrió el camino.

Aihen perdió la pelota y Hassan, recién incorporado y con ganas de demostrar en cada jugada, se deshizo con magia y velocidad del marcaje sobre la banda, colgando un centro que Dendoncker, con un zurdazo implacable, definió al fondo de las redes en el minuto 40. El grito ahogado del Tartiere se convirtió en explosión: ¡el primero en Primera tras más de ocho mil días!

Tras el descanso, el Oviedo respiró y se soltó. Dominó terreno rival, generó llegadas (Hassan es siempre un elemento desequilibrante) y, sobre todo, conservó el orden defensivo tan común la temporada pasada. La Real Sociedad intentó reaccionar con cambios (entraron Brais Méndez, Karrikaburu, Guedes… Casi nada desde el banquillo), pero se topó con un muro azul disciplinado. Aarón Escandell, imbatible, repelió hasta el último intento. Un disparo de Turrientes en el añadido se estrelló en sus guantes, y el reloj terminó de contar.

Los cambios en el Oviedo remataron el triunfo y el control: Cazorla -como guía, como pulso-, Rondón, Sibo y Brekalo llegaron para reforzar la máquina carbayona. Cada intervención, cada pase, cada cruce… era una fiesta. La ovación final del público fue para todos: jugadores, técnico, la masa social que llenó el Tartiere… Una afición inconmensurable, del pasado al futuro, que alzó al equipo y celebró como si fuera un ascenso, porque, en esencia, lo fue: el regreso soñado a la élite ya se había logrado.

Y fue inevitable pensar en Santi Cazorla, leyenda que regresó al club de sus amores y convirtió en realidad este reencuentro con la Primera. Aunque fue el equipo en su conjunto quien triunfó, su presencia, navegando el juego, aportando temple, fue la chispa del renacer carbayón.

Llegó el pitido final (Oviedo 1, Real Sociedad 0) y, con él, el alivio y la esperanza: la primera victoria que sella el regreso triunfal a la máxima categoría y abre una nueva era. Ahora, el objetivo es otro: consolidarse, disfrutar e impulsar este sueño compartido.

¡Hala Oviedo!