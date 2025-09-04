Historia real paralela del 1-0

Luis Miguel Arconada era uno de los mejores porteros del mundo en 1988. La estrella de la selección española en el Mundial 82 y la Eurocopa del 84. Un ídolo. Cuando iba a comenzar esta última competición, el cromo de Arconada me salió repetido cuatro veces seguidas. Le dije a mi padre que podría cambiar cada uno de esos replicados por diez nuevos. Pero él me explicó que una colección no era un negocio, que debía intercambiarlos uno por uno. Me costó entenderlo. A la mañana siguiente le dije a mi mejor amigo que tenía tres arconadas para trocar. Tal y como yo pensaba, me ofreció diez por cada copia. Le expliqué lo que me había dicho mi padre. Le pareció bien. Repasamos su taco: Sipi, sipi,sipi… nopi. No recuerdo quién era el jugador. Cualquiera que servía para tachar uno de los números de mi lista. Consumamos la permuta. Se me quedó mirando. Quería otro Arconada. Le recordé lo que había dicho mi padre, pero le dio igual. Esperó pacientemente hasta que yo encontré una segunda, y después una tercera carencia en mi álbum. Ni siquiera habíamos llegado al colegio y ya se había quedado con las tres copias. Una para él, dos que cambió por diez cada unidad.

Me pareció una canallada. Aquel renacuajo engreído se había atrevido a desafiar aquello que yo más respetaba en el mundo. Algo se rompió, fue muy duro descubrir aquella diferencia de criterio insalvable. Pero claro, es que Arconada era mucho Arconada. Con aquella zamarra azul acero con el pecho negro, aquella genética inconfundible del norte. Qué reflejos, qué saltos milagrosos de palo a palo. Tenía muelles en vez de piernas.

En el campeonato 87/88 Arconada fue elegido mejor guardameta de la liga española. Hizo un temporadón, a pesar de ser ya un deportista maduro. Se mostró como un muro infranqueable, siendo el principal artífice de que su equipo, la Real Sociedad de San Sebastián, se alzase con el subcampeonato. Al mismo tiempo, el Oviedo realizaba una de las campañas más emocionantes de la historia. Los de Vicente Miera, aquel equipo de Carlos, Hicks, Tomás, Gorriarán, Zubeldia y compañía, lograban in extremis el ascenso a Primera en la promoción después de trece años en el pozo. Yo no recordaba al equipo de mi ciudad en la máxima categoría. Pero una cosa es la inmensa alegría de subir y otra enfrentarse por fin al Madrid, Barça y Atleti, a todos los buenos. El primer partido de liga habría de ser en casa (en aquel Tartiere de Buenavista) frente a esa Real Sociedad de Arconada. Recuerdo cómo nos sentíamos al enterarnos, qué desolación. Enfrentarnos a la Real, bueno. Marcarle un gol a aquella leyenda se nos antojaba imposible.

Del partido recuerdo los nervios, la tensión. Que cantábamos cualquier despeje como un gol a favor. Que las primeras jugadas que alcanzamos a dibujar nos parecieron magia. ¿Era posible aquello? Arconada hizo un partidazo, fue el mejor de los veintidós. Hasta el minuto 85, cuando Berto, el motorín, quién si no, logró meter el balón en la red. ¡Marcamos a Arconada, marcamos a Arconada!, gritábamos fuera de nosotros. ¿Acaso éramos realmente un equipo de Primera? Durante toda la semana estuve consultando la clasificación en el Teletexto para asegurarme que aquello era cierto.

Quiso el destino que el sábado pasado, un público incrédulo volvió a llenar el Tartiere ante un equipo estupendo, europeo, la Real Sociedad de nuevo. Y una vez más, se convirtió en nuestra primera victoria. Mismo rival, mismo resultado. ¿Es cierto, de verdad somos un equipo de Primera? ¿Somos uno de los buenos? Lo somos, lo hemos ganado, lo merecemos. Lo competiremos. Es una señal. La del sueño, Oviedo.