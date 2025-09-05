La opinión de Cima sobre la Vuelta a España: Carné de ciclista

En el ciclismo siempre se dice que para tener el carné de ciclista hace falta correr el Tour y acabarlo en París. Ahora el asturiano Hugo de la Calle, tras la retirada ayer de Sinuhé Fernández, lo va luchando. Incluso ha peleado contra un virus que ha tenido a su equipo, el Burgos BH, al borde del KO. Asturias, salvo en la época dorada de los Fuente, Carril, Balagué y Menéndez, cuando llegamos a ser hasta diez profesionales, tuvo grandes campeones, pero pocos en la categoría profesional.

Ahora estamos en un mínimo de tres, pero por su calidad ciclista y humana estos dos neoprofesionales han venido dando la talla tras un inicio de Vuelta en el que lograron estar en las escapadas, lo que ya es un gran mérito. Luego contamos con un veterano como Iván García Cortina, que está disfrutando ejerciendo de "profesor" en la carretera de sus jóvenes compañeros en el Movistar. Además, es el protector y lanzador del sprint de Orluis Aular.

Incluso ayer se puso los galones de protagonista en una escapada antes de llegar a su tierra, aunque luego su compañero Javi Romo no pudo aprovecharse al aventajarle Juan Ayuso. Cortina sabe que en el Principado iba a estar muy vigilado y buscó adelantarse una jornada antes de llegar a casa. Pero en una escapada tan numerosa, parecía más un pelotón, el gijonés no tuvo suerte.

Hoy nos toca vivir la entrada de la Vuelta a Asturias y, por si fuera poco, acaba en el puerto más duro del mundo como es el Angliru.

Aquí hasta los ciclistas más grandes del mundo, incluido el líder Vingegaard, tienen miedo a defraudar. No se encontrará a uno que diga públicamente "voy a reventar a todos" porque saben que un día malo siempre se tiene en una gran vuelta. Y eso le puede pasar a cualquiera. Todos tienen cosquillas en el estómago, aunque sean los favoritos. Esa es la grandeza de las etapas míticas como la de hoy, donde todos los corredores tienen algo de temor a lo que pueda ocurrir con o sin carné de ciclista.