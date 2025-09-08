Opinión
El susto en la Vuelta a España en Asturias: un activista palestino casi provoca una tragedia
Un ciclista terminó en el suelo en plena persecución a 55 kilómetros de meta, cuando un manifestante intentó detener el paso del pelotón
Está bien que se proteste por el genocidio de Gaza y que los que en España tratan de visualizar la tragedia puedan poder protestar de forma pacífica, con permiso de la organización, en las salidas de las etapas de la Vuelta. Así sucedió ayer en Vegadeo, el último contacto de la ronda española con Asturias.
Lo que no se puede consentir es que a 55 kilómetros de meta, después de pasar dos escapados Vine y Vervaeke, y cuando llegaba una cuarentena de perseguidores a 2.35, se intentara cortar la carrera con el peligro que ello conlleva. Estuvo a punto de producirse una gran tragedia.
Lo que es una vergüenza es que mientras un grupo de manifestantes chillaban a los fugados y al paso de los perseguidores, justo enfrente de ellos, al otro lado de la carretera entre los árboles, estaba escondido un joven activista con una bandera de Palestina. Precisamente cuando pasaba la cabeza de los perseguidores, el activista bajó corriendo a tirarse ante los primeros del grupo, pero al pasar la cuneta tropezó para acabar provocando la caída de un ciclista. Mientras, un policía que estaba al otro lado de la carretera vigilando a los manifestantes vio la jugada del activista y saltó veloz cruzando la carretera por delante de los cuarenta perseguidores.
Por fortuna, el manifestante se cayó antes de meterse en la parte delantera del grupo para tratar de boicotear la carrera y pararla con graves consecuencias, especialmente para la competición y sobre todo para la vida de los ciclistas.
Habrá que tomar medidas más drásticas porque los campeones del Tour, Vuelta y Giro no pueden jugarse así la vida, cuando ya lo hacen en muchos descensos de puertos. Romo, el ciclista que se cayó, se levantó magullado y persiguió al activista. La cosa no pasó a mayores. Gracias a un milagro no tenemos que hablar de una gran tragedia. Y precisamente no por culpa de los ciclistas.
