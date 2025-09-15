El análisis de Josu Uribe sobre el Sporting-Burgos: La importancia del "9"

Partido donde ya se sabía por las características del rival y sus mecanismos de juego tanto ofensivos como defensivos que el Sporting tendría que tener paciencia y atacar una estructura muy corta y muy cerrada como la del Burgos. El guion se mantuvo durante muchos minutos de la primera parte: se llega y se genera peligro por dentro y por fuera, pero cuesta un mundo en los metros finales marcar la diferencia.

Lo que no estaba previsto eran esos dos zarpazos seguidos de los castellanos que llevaron al traste todos los planteamientos y cambiaron por completo el partido a los locales. Para el Burgos era el partido perfecto para seguir incomodando al rival y haciendo lo que más le gusta, que es defender y transitar con velocidad y sin desorganizarse nunca.

Dos acciones muy mal defendidas por jugadores que habían mostrado una solvencia enorme en el juego defensivo. Se permite un centro muy cómodo y no se fija la marca individual de ninguno de los dos centrales en el primer gol. Y en el segundo tanto quizás la falta hubiera evitado la acción de un jugador muy poderoso al espacio como Appin.

La segunda parte tocó arrebato. Se prescinde de un pivote como Nacho, se retrasa a Gelabert y se introduce un "9". Esto hace recular enormemente al Burgos y dar mucha libertad a jugadores como Otero, Gaspar y Dubasin con la llegada por detrás de dos buenos laterales y el jugón de Gelabert. Se remontó y se hicieron ocasiones de sobra para ganar el partido. Fueron los mejores momentos ofensivos del equipo en toda la temporada.

Quizás cuando no puedes ganar no debes perder, y la acción que decantó el partido es muy evitable, una acción en superioridad numérica que con agresividad y concentración nunca debe acabar en gol.

Enormes, como siempre, Gelabert y Corredera. Buen partido de los dos laterales: Guille y Diego. Y sigo insistiendo en que tanto Dubasin como Otero deben dar mucho más, son dos jugadores enormes y el Sporting en partidos con equipos tan complicados los necesita. E insisto en que Otero es mucho mejor con un punta referente, teniendo libertad para moverse a los costados del rival y atacar a los centrales en velocidad y no de espaldas.

A recuperarse, quedarse con lo bueno, que fueron bastantes cosas, y analizar los tres goles. Las tres acciones son muy mejorables. Esto es el fútbol, un juego de aciertos y errores, un juego donde no hay que ser mejor que el rival, si no ser más eficaz en las dos áreas y no cometer errores. El Sporting había sido muy eficaz y el domingo se topó con su propia medicina.

A seguir trabajando y pensar en la próxima estación en Almería. Y, por favor, no olvidéis la importancia del delantero centro. Y si es bueno, mejor todavía ... A disfrutar.