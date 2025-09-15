La opinión de Antonio Rico: ¿A quién le importa el Gran Cañón del Colorado?

1. ¿"Let it Be" o "Sufre mamón"?

Sobre gustos hay muchísimo escrito, así que discutir sobre si las películas dirigidas por Ingmar Bergman son "mejores" que las protagonizadas por James Bond o si las novelazas de Stendhal son "superiores" a las novelitas de Corín Tellado es muy divertido pero poco práctico. Hace muchos años perdí una discusión sobre música cuando, después de un largo discurso sobre los Beatles que incluyó la audición (comentada) de varios de los magistrales discos de los chicos de Liverpool, mi hermano se limitó a decir: "Pues a mí me gustan más los "Hombres G". Vale. ¿Es "mejor" el juego del Barça que el juego del Getafe? ¿La valiente propuesta del Girona es "superior" a la siempre suspicaz mirada de Simeone? ¿Es más divertido acompañar a Mbappé en sus cabalgadas de vértigo que subirse a la chepa de Stuani cuando huele el gol? ¿Son más divertidos los partidos en los que el Barça femenino marca ocho goles que esos partidos rocosos y algo toscos que terminan 0-0? Un largo silencio en una película de Bergman puede ser tan sugerente como una ruidosa lucha con espadas en una película de romanos, aunque también es cierto que futbolistas tan grandes como Stuani nunca ganarán un Balón de Oro y partidos tan poco glamurosos como el Getafe-Real Oviedo jamás se jugarán en un estadio de Miami. La cuestión es la siguiente: ¿el Barça de Lamine Yamal es Ingmar Bergman o James Bond? ¿Es una novela de Stendhal o de Corín Tellado? ¿Es "Let it Be" o "Sufre mamón"?

2. Morir no es forma de vivir.

Qué sabe nadie. Lo único que podríamos decir con seguridad es que, como sentenció Luis Aragonés, de lo que se trata es de ganar, ganar, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. El fútbol moderno es tan extraño que el Barça, después de ganar tres títulos la temporada pasada, dejó un regusto amargo porque fue eliminado por el Inter de Milán en la semifinal de la Liga de Campeones. Si preguntamos a un futbolista del Barça o del Real Madrid cuáles son sus objetivos en esta temporada, lo más seguro es que responda: "Ganarlo todo". Si me apuran, un futbolista del Atlético de Madrid dirá lo mismo. Ganarlo todo. ¿Y cómo se puede ganar "todo"? ¿Jugando "bien"? ¿Jugando "mejor" que los demás? En fútbol no se sabe muy bien qué es eso de "bien" o "mejor", así que un equipo solo puede ganar un título ganando muchos, muchísimos partidos. Y la victoria, como el ser según Aristóteles, se dice de muchas maneras, pero en relación con una sola cosa: ganar. Hay maneras de ganar como hay maneras de vivir. Y a los aficionados del Sporting de Gijón les importa sobre todo que su equipo gane y ascienda a Primera División. Lo sabía muy bien Josey Wales, interpretado por Clint Eastwood, en la película "El fuera de la ley" cuando dio a un cazarrecompensas, que admitió que lo era porque de algo había que vivir, este seco consejo: "Morir no es forma de vivir". Perder no es forma de jugar.

3. ¿A quién le importa el Gran Cañón del Colorado?

El explorador español del siglo XVI García López de Cárdenas y Figueroa fue el primer europeo que vio el Gran Cañón del Colorado, pero no le dio ninguna importancia. En sus escritos, López de Cárdenas menciona el hambre, la sed y la falta de asentamientos indios que saquear, pero no dice nada del Cañón. En palabras del historiador Herbert E. Bolton, López de Cárdenas no buscaba paisajes, sino oro. Puede que los futboleros nos comportemos muchas veces como López de Cárdenas y nos interesemos más por el oro (la victoria de nuestros equipos) que por los paisajes (el buen juego, sea lo que sea). Si Flick conduce al Barça hasta el Gran Cañón del Colorado de la final de la Liga de Campeones, por ejemplo, los culés no hablarán de la belleza del Cañón, sino del hambre y la sed tras tantos años sin un título de tanto prestigio que llevarse a la boca. El Gran Cañón del Colorado es muy bonito con el estómago lleno y con el oro de la Copa de Europa bajo el brazo. La temporada pasada, el Inter de Milán llegó a la final de la Liga de Campeones pero fue destrozado por el París Saint-Germain, y tras esa derrota solo quedó en los aficionados del Inter un triste rastro de hambre, sed y ausencia de oro. ¿Qué me importa el Gran Cañón del Colorado si mi equipo pierde? Morir y ser derrotado viendo el Gran Cañón no es forma de vivir. Cantaremos "Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos picapica" si eso nos lleva a ganar, ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Ay, ay, ay. n