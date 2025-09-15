Opinión
La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Jugar, ganar o ser
Finiquitado el fin de semana de "Europe" en las megachachis y nunca bien ponderadas fiestas de San Mateo, los dos grandes de la madreñina "furgolística" siguen secándose las lágrimas. El último en convertir un domingo en una película de Fassbinder fue el Sporting. Ante el Burgos, los de Garitano firmaron, cuando menos, su partido más divertido y ofensivo en cierto tiempo. Los que piden al entrenador vasco más valentía y tal y tal estarán contentos a pesar de que supusiera la segunda derrota consecutiva de los rojiblancos y, encima, como en La Coruña, en los últimos minutos. Así que al equipo de la familia orlegiana le siguen faltando 41 puntos para alcanzar los salvadores 50.
Seguramente que esos dos puntos que los gijoneses han perdido en esos minutos en los que ya no debería suceder nada, sobre todo en Riazor, no se echarán de menos. Ya saben, amiguinas y amiguinos, en la Liga de los tres puntos da igual perder que empatar y demás demás. Parece, solo parece, que la visita de los de Ramis y Michu ha reabierto el eterno debate sobre si al Sporting de Orlegi le hace falta un delantero. Otero se está hinchando a dar asistencias a los de la segunda línea (léase Gelabert), pero lo de ver puerta tendrá que esperar otra jornada. También se está a la espera de que Dubasin pille el tono, el toque y el gol que tuvo la pasada temporada. Lo demás, a falta de que Caicedo y compañía rompan a marcar, en la tercera planta de El Corte Inglés.
El Oviedo sigue pagando la novatada
El debate del delantero es también producto fresco en la orilla azul del Potomac. El Oviedín de Paunovic es el equipo de la Liga de Tebas menos goleador: un gol en cuatro partidos. Eso sí, los carbayones atesoran tres puntos y por el momento se libran de los puestos de peligro, aunque sigan pagando, como se comprobó en Getafe, novatada tras novatada. Y por delante, un calendario que parece poco propicio. Pero hay que "roelo" mientras unos y otros se entretienen con el debate de jugar (¿bien?) o ganar. Ser o no ser, "that is the question". En algún momento habrá que decidirse, ¿oyisti, güey?
