La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Jamón de york y caviar

Los dos grandes de la madreñina "furgolística" aceleran para tratar de olvidar la pésima cosecha de puntos del pasado fin de semana. En la orilla azul del Potomac se debate sobre lo que le falta al equipo de Paunovic, como sus problemas en el balón parado y la carencia de gol. Las cifras muestran que el Oviedín es el equipo menos goleador de la categoría. Atesora solo un tanto, pero bien rentabilizado, ya que fue el que sirvió para que los carbayones sumaran los tres puntos ante la Real Sociedad en el Carlos Tartiere.

Cuando las cosas marchan de forma regulera siempre se añora a los que no están. Quizás por eso el listado de viuditas y viuditos de Alemão no deja de crecer. Y menos mal que el brasileño de ascendencia polaca no marcó en su estreno como jugador del Rayo Vallecano. Menos mal, menos mal.

¿Y sobre los que están? Pues el que apunta a ser el saco de los golpes en estos tiempos de semitempestad en la casa azul y alrededores es Ilic. Comienzan a surgir las voces señalando a una de las apuestas, con chequera de por medio, del verano. Las quejas se centran en que Paunovic le está dando más minutos de los que debería por los méritos demostrados hasta ahora por su compatriota. De paso, se utiliza al mediapunta serbio de ariete contra el técnico, al que todavía debería quedarle algo de crédito por ser el capitán que dirigió la nave de regreso a Primera después de casi un cuarto de siglo.

Pero, ya saben, amiguinas y amiguinos, el fútbol es el mañana y no el ayer, y la amnesia es colectiva. La tropa, como el equipo, debería ir aterrizando en la categoría y asumir lo que se avecina, sobre todo en forma de derrotas. El pasado curso, y en la Liga regular, el Oviedo perdió 9 de 42 partidos, al margen de la derrota en Anduva frente al Mirandés en la final del play-off. Esa misma temporada, los dos primeros equipos que salvaron el cuello, el Girona y el Sevilla, perdieron, respectivamente, 19 y 17 partidos de 38. Así que paciencia, que el jamón de york alimenta igual que el caviar aunque no sea tan "cool", ¿oyisti, güey? n