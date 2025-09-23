Mucho que remar

Partido de nuestra liga en tierras ilicitanas, donde llegaba el Real Oviedo con la ilusión de lograr su primera victoria y meter su primer gol fuera de casa en esta nueva época en Primera, y ni una cosa ni la otra, se vio un equipo con bastantes dudas y por momentos con sensación de no estar dentro de la competición, ni en ritmo ni en juego ni en los más mínimos detalles.

Salió Paunovic con Aaron en portería (seguramente vuelva a ser el portero con más paradas de la jornada), un recuperado Vidal en derecha, Rahim en el otro lateral y Calvo y Carmo de centrales por la baja de Costas. En medio, Sibo y Dendoncker, mucho músculo y escaso fútbol; por delante de ellos Ilic, Hassan y Brekalo, con Rondón como referencia. Y fue este último el que tuvo la primera del partido: un error en salida del Elche le dejó el balón sin portero desde fuera del área, que no pudo embocar en portería. Debió ser el único error en salida de balón del Elche en todo el partido, en parte por nuestra forma de presionar: Ilic saltaba al portero y le ofrecía la solución fácil al rival, que por medio del tercer hombre dejaba libre a su marca. De esta forma, el Elche se hizo dueño y señor del partido, y el gol era cuestión de tiempo. Llegó en una jugada rara tras despeje del central, y que André Silva empuja a portería. A partir de ahí lo mejor era que llegara el descanso y poder cambiar cosas, sobre todo la forma de presionar.

El míster sorprendentemente no cambió jugadores al descanso, pero sí a los 10’, y fue cuando cambió algo la dinámica: quitó a un desaparecido Brekalo por Chaira y a Hassan (el único futbolista que tiene desborde) por Cazorla, y el equipo tuvo más el balón. Las lesiones de Ilic y Nacho Vidal hicieron que hubiera que hacer los 3 últimos cambios en el 70. Nos distribuimos con Fores arriba, Lucas en derecha y Reina en medio, y acabó el equipo mucho mejor. Hasta Santi, pese a su edad, presionó con mucha más lógica que Ilic la salida del Elche, y el Oviedo tuvo sus mejores ocasiones, y llegó a meter atrás al Elche. Un tiro a las manos de Rondón (que solo le falta el gol, creo que su partido es el mejor desde que llegó) y un gol anulado por centímetros de Fores pusieron al Oviedo cerca por primera vez.

Y así acabó el partido, con muchas dudas de que los fichajes (salvaría a Reina) mejoren claramente al equipo del año pasado, con la sensación de que Santi es imprescindible. Y el jueves el Barça… casi nada.

¡Hala Oviedo!