El otro toro

Chechu Rubiera influyó sobre su jefe Lance Armstrong para que fichara al gregario Benjamín Noval (padre) y, cuando el estadounidense comprobó la fuerza que tenía para controlar el pelotón durante 100 kilómetros y perseguir fugas hasta anularlas, empezó a llamarlo "El Toro".

Es difícil tener un hijo con esas mismas facultades en el ciclismo. Sin embargo, su hijo, también llamado Benjamín, hace honor al apodo que le puso Armstrong a su padre. Pero es que encima este otro "toro" tiene la misma fuerza y también pitones para embestir y ganar carreras. El sucesor tiene ese instinto de "killer" para triunfar en cualquier terreno y modalidad.

Así, Benjamín (hijo) lleva una temporada de leyenda, ganando todo, tanto en carretera, contrarreloj, ciclocross o bicicleta de montaña. Este viernes se enfrentó al Mundial junior de fondo en Ruanda y, aunque le queda aún una temporada más de junior, estuvo cerca de conseguir el maillot arcoiris. A falta de unos pocos kilómetros para la meta iba directo a cazar y superar al británico Hudson, pero en una curva, al mirar para atrás y pedirle más relevo al francés Blanc, se despistó y chocó contra la valla.

Ahí tuvo que decir adiós al triunfo en el Mundial, pero dejó su carácter triunfador. Una pena. Pero ya que no ganó el asturiano, lo mejor que pudo pasar fue que el título se lo llevara Hudson, que dio otra exhibición en su fuga triunfal.

Sinceramente, ya que no tuvo suerte el ciclista de Laviana, lo mejor que le pasa es que puede dar por finalizada ya la temporada. Lleva muchos triunfos y muchos kilómetros y no sería el primero que por exceso fatiga lo acusara al año siguiente y más teniendo solo 17 años.

Siempre recuerdo cuando Greg Lemond, en 1980, logró el Mundial junior en Argentina y el famoso director Cyrille Guimard le dijo: "Tienes fuego en la piernas para ser un gran campeón". Y le fichó, como antes había hecho con Bernard Hinault. Pero Guimard, sabiendo el diamante que tenía, le obligó a concentrarse y entrenarse en Bélgica, que era el país más duro para entrenar y competir bajo lluvia, nieve y frío, con la intención de que bien fuera un gran campeón o bien abandonara el trabajo tan duro de ciclista. Ya se sabe lo campeón que fue Lemond, ganando tres Tours de Francia, campeonatos del Mundo y múltiples carreras.

Así que ahora Benjamin Noval (hijo) tiene previsto seguir un año más de junior antes del ir al poderoso equipo Ineos. Pero tras esta exhibición en Ruanda, igual el equipo profesional adelanta los pasos y prefiere tenerle ya bien cuidado por ellos y correr pocas y buenas carreras a perder un año más de junior sabiendo que tiene clase de sobra para ser profesional.

Una buena incógnita que despejar donde su padre Jamín, con la experiencia de haber estado en un equipo grande y como gregario de Armstrong, tendrá que decidir.

Lo que es evidente es que una temporada tan triunfal, pero sobre tan muy cargada de carreras, igual no es lo mejor para un chaval joven que se verá responsabilizado para salir a ganar en todas la pruebas y no siempre se rinde igual. A lo mejor es preferible tener nuevos retos.