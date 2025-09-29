Tres de romanos

1. Cómodo y Julián Álvarez.

El tiempo que dedicamos a analizar los gestos, palabras, silencios y miradas de los futbolistas es tan desproporcionado y absurdo como el que empleamos en analizar el peinado de Donald Trump. Por supuesto, siempre que se trate de gestos, palabras, silencios o miradas de los futbolistas del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid y poquito más. ¿A quién le importan los gestos de un delantero del Villarreal, las palabras de un defensa del Rayo Vallecano, los silencios de un portero de Osasuna o las miradas de Hassan al banquillo del Real Oviedo? Estuvimos días y días hablando del enfado de Julián Álvarez cuando fue cambiado en el partido Mallorca-Atlético de Madrid, pero el delantero argentino dice ahora que "la lectura de labios" que hicieron no tenía nada que ver con lo que dijo, y que solo estaba enojado consigo mismo.

Los kremlinólogos y los vaticanólogos del fútbol también están escudriñando cada gesto, palabra, silencio y mirada de Vinicius Jr. para ver si hay un "caso Vinicius Jr." a punto de explotar porque el delantero brasileño, uf, no es lo bastante feliz, o no se siente lo suficientemente querido, o no interioriza del todo su nueva situación en el equipo después de que Mbappé se haya hecho con todo el poder. En fin. Siempre me he preguntado qué necesidad tiene el cine histórico de inventarse cosas cuando la historia ya es en sí misma absolutamente sorprendente. ¿Por qué en la película "Gladiator" el emperador Cómodo muere en la arena del Coliseo, si el Cómodo histórico fue envenenado por su concubina Marcia pero vomitó el veneno y, cuando se estaba dando un baño, fue estrangulado por el liberto Narciso? ¿Por qué empleamos más tiempo en leer los labios de Julián Álvarez y analizar los gestos de Vinicius Jr. que en disfrutar de los goles de Julián y del gol de Vinicius Jr. al Levante con el exterior del pie?

2. El Caesars Palace y Aitana.

La gala del Balón de Oro es al fútbol lo que el Caesars Palace de Las Vegas es al imperio romano. "¿Esto no es el verdadero palacio de César, verdad?", pregunta Alan a la recepcionista del Caesars Palace en la película "Resacón en Las Vegas"? No, Alan, no lo es. ¿La gala del Balón de Oro no es el verdadero fútbol, verdad? No, Alan, no lo es. Esos desfiles, modelitos, poses, malos rollos, alfombras y secretitos no tienen nada que ver con el fútbol. Se puede ir al Caesars Palace a muchas cosas, pero no a aprender algo sobre la antigua Roma. Se puede ver la gala del Balón de Oro por muchos motivos, pero ninguno tiene que ver con el fútbol de siempre (o sea, el de otra época). Eso sí, al menos los ganadores de esta temporada son un futbolista francés y una futbolista española que no se comportan como si fueran el rey Seleuco, que según una tradición armenia ordenó quemar todos los libros del mundo para obligar a que el cálculo del tiempo comenzase con él. Espero que Vinicius Jr. o el padre de Lamine Yamal nunca ganen el Balón de Oro. Y con Aitana Bonmatí el fútbol ya ha alcanzado otro nivel. Cuando Hatshepsut dejó de gobernar como regente de su hijastro Tutmosis III y decidió coronarse como rey del Alto y Bajo Egipto, cambió su forma de representarse en relieves y estatuas y disimuló sus formas femeninas para aparentar ser un hombre. Aitana no tiene que aparentar ser un hombre para que todos la veamos como la reina del fútbol. No del fútbol femenino, sino del fútbol. Aitana ni siquiera está donde está por ser corregente con Dembélé. Para llegar a lo más alto de la pirámide futbolista ya no es imprescindible ser Tutmosis III.

3. Marco Antonio y Busquets.

El Balón de Oro es ese premio que no ganaron Iniesta (¡Iniesta!), Xavi (¡Xavi!) ni Busquets (¡Busquets!). No tengo nada más que decir, señoría. Y Busquets se retira. En la maravillosa película "Cleopatra", cuando Octavio es informado de la muerte de Marco Antonio, Octavio se enfada con el mensajero por referirse a la muerte del gran Antonio, su enemigo, con el mismo tono que emplearía para decir que la sopa está fría. "La sopa está caliente... La sopa está fría... Antonio está muerto... Antonio está vivo". ¿Cómo es posible que alguien pueda referirse a la muerte de Antonio con la misma tranquilidad con la que se dice que la sopa está caliente o está fría, se pregunta un perplejo Octavio? Antonio ha muerto. Es un acontecimiento descomunal, grandioso, gigantesco. La sopa está caliente… La sopa está fría… Busquets se retira… Es un anuncio descomunal, grandioso, gigantesco. Exijamos lo mismo que Nerón en "Quo vadis": silencio en las esferas, párense las errantes estrellas, Busquets se retira y la sopa del fútbol nunca volverá a ser la misma.