La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Jornada de remontadas

La última jornada en la madreñina "furgolística" ha sido la de las remontadas. Unos mantienen la sonrisa profident tras asaltar Mestalla en los últimos minutos y acabar de golpe con varios mantras. Uno, que el objetivo era el de los 14 puntos por eso de superar los 13 que el Sporting mantiene como récord negativo en Primera tras el desastre del 98 que nadie ha igualado y que sigue suponiendo un lastre para los rojiblancos.

Otro, el que solo arreglan los goles, ha rehabilitado para la causa a Rondón, al que le han caído por arriba y por abajo con motes incluidos, y a Ilic, que no acaba de convencer ni de justificar la inversión realizada en él por el club carbayón. El 1-2 en Valencia también le da oxígeno a Paunovic y permite al Oviedo volver a ganar junto al Turia. La última vez que lo hizo (diciembre de 1988), UGT y Comisiones Obreras preparaban una "huelgona" contra las políticas sociales y económicas del Gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra. Pero cómo cambia el cuento, ¿verdad? Ahora lo de sumar 14 puntos ya es historia, aunque en el fútbol la historia con minúsculas dura lo que dura. Es decir, nada. Es decir, hasta el siguiente partido.

En Gijón, de la melancolía al cabreo

Mientras, en la orilla roja y blanca del Potomac la melancolía ha dejado paso al cabreo. Y, como las cosas sigan así, llegará el drama. La remontada (sí, amiguinas y amiguinos, una que entra en la historia negra del Sporting) del Albacete en un Molinón que ya debería estar curado de espantos ha llevado a los profetas de la catástrofe a comenzar a levantar junto a la estatua de Pelayo la guillotina para ajusticiar a Garitano.

La tradición rojiblanca de pasar por las armas al entrenador de turno se ha adelantado –puede que por eso del cambio climático– de los meses de noviembre y diciembre a comienzos de octubre. No da tiempo ni a disfrutar del día de la raza. Queda en manos de la familia orlegiana contentar o no a las masas sedientas de sangre y entregar a los de gatillo fácil a alguien que pague el pato para evitar que las cabezas se vuelvan a girar hacia el palco. Y, de paso, seguir haciendo historia, aunque sea negra, que de eso se trata, ¿oyisti, güey?