La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Finales y giros de guion

Otro fin de semana para poner velas a todo el santoral por parte de los protagonistas de la madreñina "furgolística". Octubre recién comienza, que diría un argentino, y en ambas orillas del Potomac quieren arrancar el mes sumando. Los azules tienen claro el objetivo: ganar al Levante, otro recién ascendido y que, se supone, pelea por el mismo objetivo que el Oviedo. Si hace falta, amiguinas y amiguinos, se repite cuál es: la permanencia, encia, encia. El propio Paunovic ya habla de que el partido en el Carlos Tartiere ya es una final. Y eso que es la octava jornada. Pronto comienzan los partidos a vida o muerte.

El serbio es consciente de que irse al parón de selecciones –sí, otro parón– con seis puntos de seis en los últimos dos encuentros sería todo un lujo. Pero seguirían quedando finales y finales. De lo que no quiere hablar el balcánico es de los arbitrajes, aunque no se le ve nada contento, en especial con el alto número de expulsiones que van acumulando los suyos, y no precisamente por dar patadas.

Lo cierto es que la muchachada confía en que lo que se va viendo positivo del Oviedo se multiplique y sirva para que el primer año del regreso sea relativamente tranquilo. Veremos si el Levante de Calero se muestra colaborador o reabre las heriditas que supuraban hasta que Ilic y Rondón llevaron los nervios, el cabreo y los problemas internos a la grada y al vestuario de Mestalla.

El Sporting y los padres de los canteranos, en busca de soluciones

Mientras, en la orilla del Potomac que dista 28 kilómetros, Garitano, de nombre Asier, dice que está tranquilo y confiado. El técnico vasco, con los callos que ya tiene en ciertas partes de su anatomía, sabe que su futuro en Gijón no depende de lo que diga ante los micrófonos, ya que solo pasa por volver a sumar, y si es logrando una victoria en Castalia, mucho mejor.

En Mareo, la semana ha dejado la reunión de los responsables de la cantera con los padres y madres de los jugadores de los equipos de las categorías inferiores. Básicamente, la familia orlegiana se compromete a que en los escalones previos al profesionalismo haya una cuota de jugadores de la casa, pero sin renunciar a importar talento extranjero. ¿Otro giro inesperado de guion? Puede ser. A ver cómo acaba esta vez la película, ¿oyisti, güey?