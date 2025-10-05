Con mando solo no basta

El Oviedo tuvo ayer el mando del partido ante el Levante, estuvo mejor posicionado sobre el césped del Carlos Tartiere, pero con eso solo, con el control del juego no basta para puntuar en la complicada división de oro del fútbol español. O aprovechas alguna de tus oportunidades de gol y marcas o acabas como el equipo carbayón ayer ante los valencianos: cabreado y desmoralizado como reconoció el propio entrenador azul, Veljko Paunovic. Porque sí, el Oviedo hizo más méritos que el Levante, un club de los de la Liga de los asturianos, pero los tres puntos se los llevaron finalmente los de Calero.

Tal como sucedió en el partido contra el Real Madrid, los oviedistas volvieron a chocar contra el poste derecho del fondo norte del Tartiere. Frente a los blancos fue Sibo el que se quedó a milímetros de obtener el gol del empate, solo minutos antes de que los madridistas obtuviesen sus dos últimos tantos (de una posible igualada se pasó al 0-3 definitivo). Ante el Levante fue Ilyas Chaira el que disparó al palo ya en el minuto setenta. Hubiera sido también la jugada del empate. Sin embargo, de ese casi 1-1 se pasó tres minutos después al 0-2 tras una jugada desgraciada que cogió a Aarón descolocado.

Es evidente que al Oviedo le cuesta hacer gol. Los problemas para sacar el balón desde la defensa parece que los está solucionando su técnico sobre todo tras la llegada de David Carmo. El centro del campo evoluciona más o menos satisfactoriamente, al igual que el juego por las alas: por la derecha debido al desparpajo mostrado en lo que va de campeonato por Hassan; y en la izquierda gracias a las galopadas de Rahim, al que ayer acompañó en la segunda parte un Ilyas muy activo (Brekalo estuvo muy desafortunado).

Por supuesto que el árbitro José Luis Munera tuvo mucho que ver en el primer gol de los levantinos, aunque también hay que reconocer que tampoco estuvieron a la altura los jugadores azules en la jugada. El colegiado estorbó claramente al oviedista Alberto Reina a la hora de intentar despejar un balón que tenía a su alcance. Pero por otro lado los defensores azules se entretuvieron en demasía en protestar este lance en lugar de taponar en la continuación de la jugada el tiro de Carlos Álvarez, quien disparó sin oposición. Reina quizás pecó de inocente: ¿qué habría pasado si hubiera seguido el camino más directo hacia el balón y hubiera tropezado con Munera? El árbitro estaba mal colocado, pero no lo quiso reconocer (ni él ni por supuesto el VAR) y eso le costó un gol al Oviedo. Estaba mal colocado en esta jugada y en alguna otra más.

En todo caso, el Oviedo puso haber sacado un resultado positivo ante el Levante, con error arbitral o sin él, si hubiera estado más acertado ante la portería contraria. En eso es en lo que se debe centrar. Mimbres para mantener la categoría aparentemente los hay, pero para ello es indispensable estar más acertados que ayer ante los equipos de su Liga, como es el Levante.