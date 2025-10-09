Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pablo González

Pablo González

La opinión sobre el despido de Paunovic del Real Oviedo: Llega el "ni olvido ni perdón"

Aficionados del Real Oviedo en las gradas del Tartiere.

Aficionados del Real Oviedo en las gradas del Tartiere. / Irma Collín

Vaya semanita, amiguinas y amiguinos. Primero el Sporting de Gijón se carga a Garitano y como "maravilloso" cierre de fin de fiesta el Real Oviedo le da el pasaporte a Paunovic, uno de los principales héroes del regreso a Primera. La tropa busca explicaciones al despido del balcánico, que se va con el equipo fuera de los puestos de descenso tras un calendario complicado. Las férreas formas del técnico, el papel del vestuario en la trama o los gustos de Jesús Martínez, que con su rapidez con el calibre 45 empieza a recordar a Gil y Gil, parecen estar detrás de la decisión.

Habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos una vez que Luis Carrión ha sido el elegido para conducir los destinos azules. Si la tormenta desatada en redes contra el regreso del catalán, al que muchos no perdonan las formas con las que dejó Oviedo, se replica en el Tartiere, el clima de guerracivilismo puede alcanzar cotas insospechadas.

La diana de las iras se reparte, fundamentalmente, entre la propiedad, sus representantes en la capital del Principado y los responsables de la parcela deportiva, los encargados de fichar y desfichar. Pero no es la primera vez que se demuestra que las redes no son el mundo real, así que la intriga no se desvelará hasta el viernes que viene.

Aunque ya saben, los hay que llevan el "ni olvido ni perdón" tatuado en la frente. Curiosamente, el equipo que visitará el Tartiere será el Espanyol, el último equipo al que se enfrentó Carrión. El interés en estas horas de zozobra en la orilla azul del Potomac se centra ahora en conocer las explicaciones del nuevo técnico sobre su abrupta salida de la casa azul y si, como exige más de uno, pedirá disculpas por su marcha en el tiempo y en el espacio.

Noticias relacionadas y más

Si Griezmann fue indultado por la hinchada del Atlético de Madrid tras dejar el Metropolitano para ganar títulos con el Barça y regresó de aquella manera, todo es posible. Comienzos de octubre, y los tres técnicos de los grandes del "fúrgol" de la madreñina han salido por la ventana: Rozada no comenzó la Liga y en unos días Oviedo y Sporting inauguran la temporada otoño-invierno con cambios. Toca dejar pasar el tiempo y ver si en junio siguen los mismos, ¿oyisti, güey?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  2. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  3. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  4. Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
  5. De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
  6. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  7. Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
  8. Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia

El metal asturiano reclama a Bruselas protección para el acero transformado

El metal asturiano reclama a Bruselas protección para el acero transformado

El economista Santiago Niño Becerra, muy crítico con el problema de las viviendas vacías: "Hay que analizar el por qué"

El economista Santiago Niño Becerra, muy crítico con el problema de las viviendas vacías: "Hay que analizar el por qué"

La CNMC toma una decisión sobre las denuncias contra Lalachus por las campanadas de TVE por parte de asociaciones ultracatólicas

La CNMC toma una decisión sobre las denuncias contra Lalachus por las campanadas de TVE por parte de asociaciones ultracatólicas

La opinión sobre el despido de Paunovic del Real Oviedo: Llega el "ni olvido ni perdón"

La opinión sobre el despido de Paunovic del Real Oviedo: Llega el "ni olvido ni perdón"

Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días

Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días

Así se organizan los vecinos de El Mazucu para mejorar los caminos rurales

Así se organizan los vecinos de El Mazucu para mejorar los caminos rurales

Dos dibujos y dos ausencias: Borja Jiménez empieza a definir el nuevo Sporting

Dos dibujos y dos ausencias: Borja Jiménez empieza a definir el nuevo Sporting

Una mujer consigue una pensión por cuidar a su nieta: "No es mucho"

Una mujer consigue una pensión por cuidar a su nieta: "No es mucho"
Tracking Pixel Contents