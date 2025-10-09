La opinión sobre el despido de Paunovic del Real Oviedo: Llega el "ni olvido ni perdón"

Vaya semanita, amiguinas y amiguinos. Primero el Sporting de Gijón se carga a Garitano y como "maravilloso" cierre de fin de fiesta el Real Oviedo le da el pasaporte a Paunovic, uno de los principales héroes del regreso a Primera. La tropa busca explicaciones al despido del balcánico, que se va con el equipo fuera de los puestos de descenso tras un calendario complicado. Las férreas formas del técnico, el papel del vestuario en la trama o los gustos de Jesús Martínez, que con su rapidez con el calibre 45 empieza a recordar a Gil y Gil, parecen estar detrás de la decisión.

Habrá que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos una vez que Luis Carrión ha sido el elegido para conducir los destinos azules. Si la tormenta desatada en redes contra el regreso del catalán, al que muchos no perdonan las formas con las que dejó Oviedo, se replica en el Tartiere, el clima de guerracivilismo puede alcanzar cotas insospechadas.

La diana de las iras se reparte, fundamentalmente, entre la propiedad, sus representantes en la capital del Principado y los responsables de la parcela deportiva, los encargados de fichar y desfichar. Pero no es la primera vez que se demuestra que las redes no son el mundo real, así que la intriga no se desvelará hasta el viernes que viene.

Aunque ya saben, los hay que llevan el "ni olvido ni perdón" tatuado en la frente. Curiosamente, el equipo que visitará el Tartiere será el Espanyol, el último equipo al que se enfrentó Carrión. El interés en estas horas de zozobra en la orilla azul del Potomac se centra ahora en conocer las explicaciones del nuevo técnico sobre su abrupta salida de la casa azul y si, como exige más de uno, pedirá disculpas por su marcha en el tiempo y en el espacio.

Si Griezmann fue indultado por la hinchada del Atlético de Madrid tras dejar el Metropolitano para ganar títulos con el Barça y regresó de aquella manera, todo es posible. Comienzos de octubre, y los tres técnicos de los grandes del "fúrgol" de la madreñina han salido por la ventana: Rozada no comenzó la Liga y en unos días Oviedo y Sporting inauguran la temporada otoño-invierno con cambios. Toca dejar pasar el tiempo y ver si en junio siguen los mismos, ¿oyisti, güey?