UEFA-Miami: coitus interruptus

Al, final, después de poner muchas caras de como si estuviera pensando y meditando, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferín, decide que el partido, jornada decimoséptima, de Liga 2025/2026, Villarreal-Barcelona, se juegue en Miami. Según el presidente de la UEFA "no tiene herramientas legales para impedirlo" y, además, "dado que el marco normativo de la FIFA, actualmente en revisión, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que le han remitido.

Resulta curiosa la afirmación de que "el comité ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar…". Tal reticencia que exhibe el Presidente de la UEFA, esconden su gran satisfacción por poder, con su decisión, dejar sin valor la posición del Real Madrid que, desde el primer momento, manifestó su oposición a la celebración de tal partido en Miami.

El calificar la decisión de aprobar el partido, como excepcional, por parte del presidente de la UEFA, esconde que se da cuenta que su decisión fue tomada sin contar con los futbolistas, perjudicando a las ligas domésticas y cegado por su inquina al Real Madrid.

Por ello entiende que hay que dar marcha atrás, coitus interruptus, y apela a que la decisión se toma con reserva y sin que sirva de precedente. En los ambientes que se apoya tal decisión, uno de los argumentos a favor de tal celebración, se mueve en los términos de que sirve de promoción de la Liga Española. Es incuestionable que quien se promociona, aún más, es el Fútbol Club Barcelona, que da una satisfacción a los numerosos aficionados que tiene en América ya que van a poder ver en directo a "su Barça".

Lo mismo ocurriría si fuera el Real Madrid quien se desplazar a jugar a Miami. Es evidente que si, en tal partido, no aparece el F. C. Barcelona o el Real Madrid, la operación se acercaría al fracaso económico y de promoción. No creo que me equivoque al afirmar que un partido, Alavés contra Real Oviedo, en momento alguno, se jugará en Miami o en otra localidad americana como podía ser México ya que los propietarios del Real Oviedo son mexicanos.

Esta promoción de los clubs, como Barcelona y Real Madrid, alimenta que se organice, por la FIFA, el Campeonato Mundial de Clubes, celebrado recientemente, en donde los mejores clubes del mundo jueguen entre sí, siendo los que, normalmente, tienen más recursos económicos. Paralelo a esto, los grandes clubs acaparan el mercado de los mejores jugadores para así poder soportar, sin bajar el nivel deportivo, las exigencias de las distintas competiciones, en las que participa durante la temporada.

Todas estas circunstancias, mayoritariamente económicas, propician que, en las ligas de sus países, "los mejores clubs de siempre" se alejen, cada vez más, deportivamente y económicamente. Creo que es una opinión mayoritaria la que coincide en que para un club es más satisfactorio, económica y deportivamente, ganar la Liga de Campeones que la liga de su país.

Todo esto conduce a que la "Superliga", o como quiera que se llame, será una realidad, más o menos temprana, ya que la cuestión económica seguirá marcando el paso, discutiéndose, únicamente, quién la administrará: si los clubes o la UEFA. Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.