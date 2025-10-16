Opinión
Los árbitros y el Mundial
Siempre he tenido un respeto y cariño especial por los árbitros del fútbol español. Ahí están mis crónicas, mis entrevistas y mi vida como periodista deportivo junto a ellos, donde sigo.
El pasado fin de semana, sin partidos de Primera División, pude disfrutar del Sporting de Gijón-Racing de Santander en directo en El Molinón. También seguí otro partido grande de dos ex de Primera División, el Burgos-Valladolid. Me impactó comprobar cómo aplican las nuevas normas que les han impuesto a los árbitros los que dicen mandar. Ahora, los que llenan las gradas de los campos, cuentan gritando, a coro, cuando el árbitro empieza a enseñarle los dedos de su mano en alto al portero, desde medio campo, para que saque antes de completarse los ocho segundos reglamentarios. Y pite córner si no lo hace. O sea, han conseguido que los hinchas se enfaden dando voces en forma de números durante todo el partido.
No me gustó nada de lo que hizo el sevillano Manuel Jesús Orellana Cid en El Molinón. De principio, a fin. Vi un partido en el que nada parecía normal, por eso Ángel Cabranes le tuvo que dedicar una parrafada aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, como los restantes en sus medios, porque sacó nada menos que cinco tarjetas rojas. En total, nueve tarjetas. Eso sí, no paró de hablar desde el minuto tres. Dicho de otra forma, hizo todo lo que no se tiene que hacer una persona que debe conducir sin alterarse un partido de fútbol, sea de la categoría que sea. El árbitro no está para contar lo que dice el reglamento del fútbol español a los jugadores. Ellos lo saben de sobra.
Pero el Sporting-Racing fue un mal ejemplo. Lo peor pasó minutos más tarde, cuando la televisión se encargó de ofrecer otro gran partido. El Burgos-Valladolid era importante, pero no dramático para que el árbitro madrileño Manuel Angel Pérez sacará, nada más y nada menos, que quince tarjetas amarillas, sí, quince, del minuto 8 al 90. Por algo en el último Mundial pasó lo que pasó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica