Espinosa, "Epi", un legado más allá del deporte

Los aficionados al deporte, al fútbol, recuerdan a José Manuel Espinosa Gómez, "Epi", como un defensor duro, noble, disciplinado, un jugador que cualquier entrenador querría tener en su equipo, siempre.

Formado en el Real Madrid, olímpico en Moscú con España, se consagró en el Sporting, un equipo que fue una referencia en el fútbol nacional, y en el Celta de Vigo.

Aún recuerdo hace unos años en el mesón Compostela de Vigo como su propietario nos hablaba con un cariño enorme del legado de humanidad y profesionalidad que dejó en el Celta.

Es precisamente esta humanidad la que quiero resaltar en Epi. Todos aquellos que lo conocimos y pudimos compartir amistad con él seguro que coincidimos.

Una persona tremendamente educada, que saludaba a prácticamente todo el mundo, cercana, que conoció a Marta en Gijón y decidió que su vida estaría en Asturias. Esta tierra de la que él se sentía profundamente enamorado de su paisaje y su paisanaje. Aquí tuvo a su familia, sus hijas Marta y Laura. Ahora su legado está en ellas y sus nietos.

Grupista convencido, hablaba con cualquiera que no fuera de Asturias que Gijón era la tierra dónde había creado su familia, donde se había desarrollado profesionalmente con su amigo del alma, Jesús, y donde había disfrutado de su Sporting, su Grupo y de sus amigos de muchos ámbitos.

Recordamos la peña gastronómica Atletismo, dónde además de carreras, "rutas chaleteras", organizamos encuentros gastronómicos dónde hablábamos de todo y, como no, escuchábamos sus historias deportivas y humanas de un ser irrepetible.

Sin olvidar las excursiones que organizaba y planificaban Juan Cifuentes y Celia Dacuba, donde había posibilidades de correr, caminar, comer, reírnos… En resumen, compartir amistad.

Muchas vivencias y anécdotas tenemos los que lo conocimos y lo disfrutamos. Y tenía frases irrepetibles: "Veteran Boys" (sus compañeros del Sporting), "Viesques very good", "Ruta chaletera"...

Hace poco tuvimos nuestro encuentro mensual en Casa Aurora, dónde los últimos meses por tus circunstancias de salud no podías acudir.

Tu legado humano, nuestro querido Epi, estará siempre con nosotros. Siempre en nuestro equipo.