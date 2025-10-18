Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE
La opinión sobre la resaca del Real Oviedo y el Sporting: La felicidad, en pequeñas dosis
Larga y complicada se les presenta al Oviedo, sus muchachos y la tropa la resaca tras el partido del viernes en el Tartiere. La derrota ante el Espanyol y los resultados en otros campos meten ya por derecho propio a los azules en los puestos de descenso. Como ya sabrán, amiguinas y amiguinos, algo anecdótico a estas alturas de curso. Luego está lo de la orquesta de viento que actuó durante el choque ante los periquitos afeando a Carrión, propiedad y tal y tal los sucesos de los últimos días. Se espera que el cabreo desaparezca con el devenir de las horas y que lo de cargar contra el nuevo técnico azul no se convierta en una moda.
El choque deja, al margen del salseo que rodea a lo que ocurrió en el verde, otra notable actuación de Aarón Escandell. De seguir así las cosas, el meta del equipo carbayón tendrá que hacer reformas en su casa para dar cabida a tanto trofeo MVP, Mahou Cinco Estrellas y demás. Buena señal para el portero y mala para el equipo, ya que, si lo más destacable una y otra vez son las acciones de su última línea de defensa, el problema es gordo. El Oviedo sigue sin colmillo en el área rival, y así lo empiezan a verbalizar los protagonistas. Así que más trabajo para Carrión, que tras el partido reconoció que hace falta llegar con más gente y tirar más.
Para demostrar los avances en estos y otros campos, el Oviedo tiene por delante el partido en Girona el próximo fin de semana. Los catalanes son ahora mismo rivales de los carbayones en la lucha por sumar y sumar para alcanzar tierras más tranquilas, alejadas del fuego y el drama del descenso. Por lo demás, Paunovic ya se ha estrenado en su nuevo trabajo. El serbio se ha pasado al otro lado y ahora ejerce de comentarista de Dazn.
Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac el Sporting busca dar una buena imagen en Valladolid y sumar algún que otro puntín para seguir acercándose a los 50 puntos lo antes posible. Pucela servirá de termómetro para saber si la nueva era iniciada con Borja Jiménez al frente eludirá la glaciación y permitirá que la Mareona disfrute largos días de sol tumbada sobre verdes pastos. Pero la felicidad en el "fúrgol" para los modestos suele venir en pequeñas dosis y no alargarse mucho en el tiempo, ¿oyisti, güey?
Suscríbete para seguir leyendo
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros