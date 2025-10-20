Criaturas que regresan, álbumes recopilatorios y bahías de arena

1. Un respeto para las criaturas.

En "Frankenstein o el moderno Prometeo", la excepcional novela de Mary Shelley, la criatura de Frankenstein es mucho más compleja que la criatura que conocemos por el cine, aunque la imagen que tenemos del "monstruo" será para siempre la de Boris Karloff en la película de James Whale. En la novela, la criatura no solo tiene sentido de la justicia sino que es sensible, reflexiva, curiosa y necesitada de amor. A esa criatura que causa horror le horrorizaba que la despreciaran y odiaran, y su única ambición era ser tratada con afecto. Si los pobres no eran despedidos de malos modos cuando llamaban a una puerta, ¿por qué habría de serlo la criatura? Aunque, en verdad, la criatura de Frankenstein pedía tesoros más preciados que un poco de pan o un lugar para descansar. Lo que pedía era comprensión y cariño, y estaba convencida de que no era indigna de ello. Y resulta que Mapi León y Jenni Hermoso, esas criaturas a las que no siempre hemos tratado como se merecen, vuelven a una convocatoria de la selección femenina de fútbol. La defensa del Barça fue una de las 15 futbolistas que se rebelaron contra la gestión de la Federación Española de Fútbol y del seleccionador Jorge Vilda en la selección femenina. Y la delantera del Tigres es, pese a quien le pese, la máxima goleadora histórica de la selección. Las circunstancias han cambiado, y ni Mapi ni Jenni piden ya (o no solo piden eso) pan y un lugar para descansar, es decir, más medios y mejor organización en la selección femenina; lo que piden es comprensión, cariño, respeto y reconocimiento. Parece que Sonia Bermúdez, la nueva seleccionadora, ha entendido un par de cosas y ha leído la novela de Mary Shelley.

2. Grandes éxitos de la jornada.

¿A usted le gustan los discos recopilatorios con los "grandes éxitos" de los Rolling Stones o de Madonna? A los muy puristas no les suele hacer mucha gracia, pero me parece que un álbum recopilatorio es una buena forma de iniciarse en la música de un artista que nos interesa o que nos han recomendado escuchar. A los futboleros muy puristas tampoco les gusta la "MultiChampions", ya saben, ese canal en el que podemos seguir todos los partidos de una jornada de la Liga de Campeones saltando de un partido a otro según se van marcando goles o se producen jugadas de peligro. Eso no es fútbol, dicen. Un partido de fútbol se ve desde que empieza hasta que termina, con sus interrupciones y con esas jugadas en las que "no pasa nada"; y estar 90 minutos delante del televisor contemplando jugadas que terminan en gol o en disparos a puerta es como si un plato del día ofreciera postre como entremés, postre como primer plato, postre como segundo plato y, por supuesto, postre. Estoy de acuerdo, pero a mí me gusta la MultiChampions porque me gustan los álbumes recopilatorios. Por supuesto que puedo escuchar "Let Love In", el estupendo octavo álbum de Nick Cave, pero me encanta "The Best of Nick Cave and the Bad Seeds", el álbum recopilatorio que contiene 16 canciones brutalmente buenas de los australianos. En esta jornada de Liga de Campeones veremos partidos tan atractivos como el Arsenal-Atlético de Madrid o un Villarreal-Manchester City (el martes), y Chelsea-Ajax o Real Madrid-Juventus (miércoles). ¿Qué tiene de malo seguir esos partidos en modo recopilación, escuchando solo los grandes éxitos?

3. No necesitamos El Pireo.

Los futbolistas del Girona (respetados por los del Barça) se plantaron durante los primeros 15 segundos del partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, como antes ocurrió en el Oviedo-Espanyol y el Sevilla-Mallorca, para protestar contra ese ridículo partido de Liga que, si los dioses del fútbol no lo remedian, disputarán en Marte (o en Miami, ¿qué más da?) el Villarreal y el Barça. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo la Supercopa de España se disputará en Neptuno (o en Arabia Saudita, ¿qué más da?), a cambio de muchos millones de euros y de vergüenza ajena? ¿Cuánto tiempo queda para que un partido de Liga Barça-Real Madrid se dispute en Saturno (o en Shanghái, ¿qué más da?) y nos digan que eso es bueno para el fútbol español? Los ideólogos de LaLiga hablan de ampliar horizontes (es decir, mercados) y bla, bla, bla. En fin. El gran puerto ateniense del Pireo fue impulsado por Temístocles en el siglo V a. C. porque estaba convencido de que la construcción de una flota potente era imprescindible para los intereses atenienses, y eso era imposible en la bahía de arena de Falero. Pero la idea de jugar un partido en Venus (o en Miami, ¿qué más da?) no tiene nada que ver con un programa para construir una armada poderosa, así que Miami no será nunca El Pireo y la bahía de arena del estadio de La Cerámica es más que suficiente para un fútbol que no necesita un imperio.