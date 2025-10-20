Miles de niños y niñas vieron lo que hizo Flick

Lo fácil es decir ahora que "yo no se lo dediqué a nadie", que sus dos movimientos de brazos cortándose a la altura del codo realizado por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick , gesto al que todos en Barcelona denominan como "butifarra" y los ciudadanos del resto de España denominamos como "corte de manga", fue un canto a las estrellas, olvidándose incluso que Flick debía estar en el vestuario y no podía estar en el banquillo del Barcelona porque había sido expulsado por el árbitro del partido con dos tarjetas amarillas por protestar cuando quedaban cinco minutos para el final del encuentro.

Aunque no esté reflejado en la primera acta del partido, puede y está en todos los medios de comunicación de nuestro país y de otros muchos, porque no es normal que un entrenador de un club tan grande como el Barça festeje un triunfo en el último minuto con ese doble gesto. Lo que nadie puede olvidar es que miles de niños y niñas y jóvenes de todas las edades han visto el partido de la noche del sábado en televisión, por la igualdad y la calidad de los dos equipos que jugaban (Barcelona y Girona). A los niños y a las niñas que en un futuro quieren ser futbolistas y practicar el deporte número uno del mundo en todos los países, nadie puede oscurecerles su ilusión y su disciplina con dos cortes de mangas televisados.

Eso es lo más grave, lo que se vio en todo el mundo. Como me han comentado muchos exárbitros españoles, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol debe entrar hoy mismo de oficio en todo lo que ocurrió en el campo del Barcelona. Si no lo hacen así en la mejor Liga del de Europa, qué van a hacer los que jueguen otras categorías en España, como, por ejemplo, la Primera Regional o la Segunda, donde los chicos y las chicas se esfuerzan todos los días, los sábados y domingos por llegar algún día a lo más alto. ¿Se dedicarán a responderle al árbitro cuando expulse a uno de ellos con dos cortes de mangas?

Si eso no ocurre, si no entran de oficio los que mandan en el fútbol de nuestro país, me dice un gran exárbitro, la Liga de Fútbol de España se convertirá en una "competición dopada en cuanto a disciplina y respeto se refiere".