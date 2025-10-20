La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Se busca experto en gestión del éxito

Otra semana más que comienza en la madreñina "furgolística" camino de agotar 2025 y empezar 2026 con ilusiones y fuerzas renovadas. En un parpadeo llegarán el sorteo de la lotería de Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos y tal y tal. Pero antes, en ambas orillas del Potomac todavía quedan días de vino y rosas con espinas, muchas espinas. El "fúrgol" es así, y a los pobres no les deja disfrutar más que de vez en cuando de momentos de felicidad. Si empezamos por lo último, amiguinas y amiguinos, habría que hacerlo por la orilla rojiblanca.

El Sporting ha devuelto la sonrisa a Gijón y a todos esos concejos donde hay presencia de socios, simpatizantes y allegados del club. Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, ha hecho un pleno desde que sustituyó a Asier Garitano en el banquillo gijonés. Seis de seis ante el Racing de Santander y el Valladolid, dos equipos llamados a pelear por el ascenso y/o el play-off hasta el final. Seis puntos menos para alcanzar los salvadores 50 (quedan 35). Por mucho que la ilusión se dispare y se hayan olvidado las amarguras de no hace muchos días, Borja Jiménez pide tener los pies en el suelo y no embalarse, que luego el trompazo puede ser mayúsculo.

Por el horizonte ya se deja ver el Zaragoza, que acaba de anunciar a su nuevo entrenador, y que arrastra una crisis de las gordas. Al sportinguismo le toca cruzar los dedos para que los maños no la líen el próximo fin de semana en El Molinón. Curiosamente, Sporting, Real Oviedo y Real Madrid comparten un mismo guarismo: son los únicos equipos del fútbol profesional patrio que siguen sin empatar. Con ellos, de momento, no hay término medio.

Mientras, en la casa azul reunión por aquí, reunión por allá. Todos tratan de aportar para que la brecha que ha aparecido en la hasta hace nada inquebrantable e incorruptible unidad azul no vaya a más. Siguen coleando los pitos del viernes en el Tartiere, que se supone serán los primeros y los últimos. De todas formas, nunca viene mal tener a mano el teléfono de un buen coach experto en gestión del éxito y que valga para "coachear" a los de las dos orillas del Potomac, ¿oyisti, güey?