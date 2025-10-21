Carrión vuelve a debutar sin premio

El nuevo Real Oviedo de Luis Carrión debutó en el banquillo con derrota. El Espanyol se llevó los tres puntos en medio de un ambiente crispado en el Carlos Tartiere (0-2), en un partido que dejó sensaciones encontradas entre la afición azul. Se vieron brotes verdes en el juego, una propuesta más ambiciosa, más ritmo y más intención, pero el resultado volvió a ser el de siempre: derrota y la sensación de que el equipo necesita mucho más colmillo en las áreas. Carrión apenas lleva unos días al frente del grupo, pero su mano ya se notó. El Oviedo trató de ser protagonista con balón, de juntar pases y buscar amplitud con los laterales, algo que hacía tiempo no se veía. En algunos tramos, el equipo superó al Espanyol, pero le faltó traducir esa superioridad en ocasiones claras. Se jugó bien hasta tres cuartos de campo, y ahí se apagó la luz. El gran problema sigue siendo el mismo: la falta de mordiente. El Oviedo genera poco y remata menos. Los delanteros, los que hay hoy, primero Rondón y luego Viñas, viven de migajas y muy lejos del área rival. No llegan apenas balones limpios y las segundas jugadas casi nunca caen de lado azul. En Primera, eso se paga. Aun así, hubo algo que volvió a sostener al equipo: Aarón Escandell. El portero está en estado de gracia y firmó otra actuación sobresaliente. Paradas de reflejos, valentía en los balones divididos y una seguridad que transmite al resto. Si el Oviedo no salió goleado, fue por él. Pero depender del guardameta jornada tras jornada no puede ser el plan de futuro. En defensa, correcto el bloque, aunque sigue costando cerrar los centros laterales y despejar con contundencia. En el centro del campo, Colombatto y Dendoncker dieron equilibrio y criterio, pero faltó llegada desde segunda línea. Y arriba, pese al esfuerzo, el Oviedo fue inofensivo. La grada, fiel como siempre, arropó al equipo y fue crítico con directiva y entrenador, Más de veinticinco mil almas en el Tartiere que se marcharon con decepción, es cierto que no es el mejor ambiente para competir en esta categoría, no deberíamos olvidar de dónde venimos y arropar y animar a los que llevan nuestro escudo, el barco solo se va a mantener en pie si todos remamos en la misma dirección.

Mención especial al tifo de los Symmachiarii, recordando a la famosa delantera eléctrica "jugadores que honraron a Oviedo"…Echevarría, Lángara, Herrerita y Emilin, un orgullo…

Y el calendario no da tregua. El próximo sábado espera el Girona, en Montilivi. Un rival que, aunque viene de temporadas brillantes, ahora mismo no atraviesa su mejor momento y está abajo en la clasificación. Es, por tanto, un partido de “nuestra liga”, de esos que marcan tendencia y que pueden servir para despegar, el Oviedo necesita transformar buenas intenciones en puntos. Hay estructura, hay trabajo, pero falta pegada. Y sin pegada no hay premio. Si el equipo logra dar ese paso en Girona, este debut con derrota quedará como un simple tropiezo así empezó también la primera etapa de Carrión en Oviedo, un optimista quiere creer. ¡Hala, Oviedo! n