La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Chucho, Floren, Tebas y los demás

En un puñado de días, ni muchos ni pocos, tres grandes de esto del "fúrgol" han recibido sendos baños de realidad de mayor o menor calado. Comenzando por la orilla azul del Potomac, para la historia quedará la forma en la que se gestionó el despido de Paunovic, las exigencias / explicaciones de Jesús "Chucho" Martínez (lo de Europa y tal y tal) y la elección de Luis Carrión como el nuevo entrenador del Real Oviedo contra casi todos, con la consecuente ruptura social que se espera que no pase de los pitos del partido ante el Espanyol.

La película de acontecimientos que se produjeron en cascada tras la salida del entrenador del ascenso podría elegir como banda sonora esa canción de Amaral titulada "Marta, Sebas, Guille y los demás". Ya saben, amiguinas y amiguinos, esa que dice "Carlos me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué". Y mientras todo esto sucedía, prácticamente a la par, ya sea en el tiempo o en el espacio, a dos de los popes del "fúrgol" español les tumban por una causa o por otra sus dos grandes proyectos.

Por orden. Al tito Floren le dejaron solo en su sueño de la Superliga una vez que Joan Laporta, presidente del Barça y carné número cero de los Boixos Nois, abandonó el barco para pasarse al enemigo. Por si fuera poco, el ser superior, como lo bautizó hace unos veinte años Emilio Butragueño, ha sufrido un revolcón en el proyecto del parking del Bernabéu. A esto se une lo de los macroconciertos que el tito quería hacer en el nuevo estadio para ayudar a financiar tan magna obra. Todo esto despertó, a lo perro Risitas, la carcajada de Javier Tebas, presidente de la patronal del balón y archienemigo del líder del club blanco.

Todavía riéndose a mandíbula batiente a Tebas le han roto la boca tras conocerse que la promotora cancela el partido de Liga que el Villarreal y el Barça iban a disputar en Miami. ¡Toma, Moreno! La internacionalización de LaLiga y el intento de acercarse a la facturación de la Premier tendrán que esperar.

Y mientras Floren, Tebas y los demás andan a lo suyo, en la madreñina se aguarda la llegada de una nueva jornada en la que se espera que todos salgan contentos. Aquí abajo, en la Tierra, la tropa es de gustos sencillos: con un puntín se irá tirando hasta la siguiente, ¿oyisti, güey?