Remontada previa a la decepción

El Oviedo Baloncesto protagonizó ayer una ilusionante remontada ante el potente Monbus Obradoiro, pero que, desgraciadamente, dio paso a un de decepcionante final, sobre todo por cómo se produjo. Que el equipo gallego tiene una plantilla de mucho más nivel que el asturiano es algo objetivo, pero el deporte de la canasta es como es y que nada está escrito de antemano es algo a lo que están acostumbrados los aficionados del OCB. Ayer, en la jornada copera, los azules se pusieron ocho puntos arriba después de ir perdiendo durante los tres primeros cuartos, en ocasiones por bastante diferencia. Parecían lanzados hacia el triunfo, pero no, los de Javi Rodríguez se asustaron en los minutos finales, cometieron numerosos errores y se dejaron avasallar por unos rivales con gran calidad y experiencia.

Una pena, porque el Alimerka jugó sobre todo un fantástico tercer cuarto, en el que dejó al Obradoiro con solo diez puntos, cuando la primera parte la había acabado con 52 puntos en su casillero. Demostración de buena defensa de los carbayones, que mantuvieron hasta mediado el último cuarto, cuando se mostraron de nuevo incapaces de parar las acometidas de los gallegos. Y una pena sobre todo para Townes, el último fichaje de los ovetenses, que se mostró pletórico y fue el jugador con mejor valoración del encuentro.