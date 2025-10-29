Vinicius y Lamine, mal camino

Estoy convencido de que el pasado lunes 20 de octubre, los periodistas del equipo de prensa del Barcelona le pasaron, muy temprano, a su entrenador Hansi Flick, el artículo que publicamos, con mucho respeto tras los dos cortes de mangas, en LA NUEVA ESPAÑA y que terminó el propio Flick respondiendo y reconociendo que como abuelo no quería que su nieto viera esas acciones tan desafortunadas en un campo de fútbol.

Creo que ahora le toca el turno de alzar la voz a Florentino Pérez, -o a quien corresponda en el Real Madrid- tras el último show montado por Vinicius José Paixäo de Oliveira, tras ganarle el Real Madrid al Barcelona 2-1 en un partido que, según los datos que han salido, lo más visto por televisión fue el Clásico de la Liga disputado entre el Real Madrid y el Barcelona con 2.886.000 espectadores, 2.227.000 espectadores de media y un 21,8 de cuota de pantalla .

Lo curioso es que los actos, el de Flick y el de Vinicius, se produjeron en el tramo final del partido, cuando todos (chicos y chicas) estaban enganchados a la televisión, unos con alegría y otros con tristeza. Lo malo es que Vinicius protagonizó un segundo gran capítulo tras protestar primero airadamente su cambio, al parecer, "diciéndole de todo" a su entrenador Xabi Alonso, al que creo conocer mucho y bien tras seguir toda su carrera como futbolista profesional en la Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid , Bayern Munich y selección española.

Yo he tenido a Xabi Alonso siempre en mi lista de ídolos educadísimos, por ello quiero recordarle y comentar que lo que no se puede permitir un domingo más es que miles de niños y niños vean en sus televisores como un ídolo como Vinicius (25 años) se tira como un poseso a enfrentarse con un rival mucho más joven que él, como Lamine Yamal (18 años), cuando ya el árbitro había dado por terminado el partido.

Lo malo de esta desafortunada película futbolera es que Vicinius completó un capitulo más de los muchos que viene protagonizando desde que está en el Real Madrid, donde tiene muchos seguidores jóvenes. Los mismos o más que tiene Lamine Yamal, que desde que es mayor de edad parece que se equivoca todos los días. Incluso días antes de venir al Bernabeu, o de pasearse en helicóptero. o de sentarse en el banquillo con su novia. De su padre mejor no hablamos, pero sí debemos hacerlo de su representante, de los que lo mueven o de los que son incapaces de controlarlo en el Barcelona. Lo que hacen los dos es triste y preocupante. Lo siento.