La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Sin noticias de Holanda

Los dos grandes de la madreñina "furgolística" se centran ya de lleno en disputar sus partidos correspondientes a la undécima jornada de sus respectivas categorías. Los primeros en saltar al prau serán los de Borja Jiménez. Lo harán en busca de su cuarta victoria consecutiva. El técnico rojiblanco, de los Jiménez de toda la vida, puede hacer un pleno y seguir con su buena racha. Para ello tendrá que hacer malabares para confeccionar una plantilla de garantías ante el rosario de lesiones y sanciones que acumula.

Casi todos los seres humanos en la orilla rojiblanca del Potomac tienen muy poca fe en el fondo de armario del Sporting, que se ha demostrado escaso y nada lucido para acudir a un evento de esos en los que se exige código de vestimenta. Ya saben, amiguinas y amiguinos, el famoso dress code.

Y el invitado en El Molinón es de los que no permiten sentarse a la mesa con chanclas y bermudas. Las Palmas del asturiano Luis García es uno de los candidatos a todo, y así lo ha venido demostrando en las últimas fechas. Así que, dadas las bajas, el rival y demás demás, que el Sporting pierda entraría dentro de lo razonable, un empate no estaría mal y una victoria elevaría a Borja Jiménez a la categoría de ser superior que es capaz de convertir un par de peces, un vaso de vino agrio y un trozo de pan duro en todo un menú de restaurante con estrella Michelin. Fútbol es fútbol y todo puede ocurrir.

Mientras, en la ribera azul "potomaquiana" se siguen esperando noticias de Holanda, tal y como canta el ídolo Melendi. Hay ganas, dudas, miedo… de que llegue el partido ante Osasuna y de lo que pueda pasar si el asunto sigue torcido. Este domingo hablará Carrión, portavoz único y plenipotenciario del Real Oviedo una vez que el club ha decidido acumular latas de fabada y munición y atrincherarse hasta que la tormenta amaine.

La clausura y el voto de silencio que se ha impuesto la entidad solo los romperá el técnico al que no todos quieren dado que LaLiga obliga a ello so pena de una multa. A la tropa azul que tan mal lo ve todo, con razón o sin razón, habría que recomendarle que se centrase en disfrutar del momento tan largamente esperado y dejar pasar las semanas a ver qué ocurre. Mejor aburrirse y sufrir en un Oviedo-Madrid que en un Oviedo-Ceuta, aunque sigamos sin noticias de Holanda, ¿oyisti, güey?