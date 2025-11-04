La opinión sobre el Real Oviedo y la camiseta del Sporting: El alemán se hace el sueco

Nacho Méndez, Diego Sánchez, Ainhoa Corredor y Sara Barreda, durante la presentación de la camieta del Sporting temporadas atrás. / Marcos León / LNE

Jornada de reflexión en la orilla azul del Potomac. El empate a nada entre el Oviedo y Osasuna del lunes ha abierto el debate entre los que consideran que todo sigue igual (o peor) y los que ven brotes verdes y afirman que la mano de Luis Carrión ya se deja notar.

Los que saben de esto nos cuentan que el equipo ha dado un paso adelante en la parcela defensiva, que ya no opta por el bloque bajo de la anterior etapa, lo que, unido al sistema con dos delanteros, hace que el rival llegue menos.

Pero, que siempre hay un pero, el Oviedo sigue sin ver puerta de manera regular. Y todo ello tras un partido frente a Osasuna, equipo que había cerrado sus cinco primeros de Liga como visitante con otras tantas derrotas. Los optimistas, con Carrión al frente aunque les pese, consideran que la mejoría está ahí y que con ella se puede sacar algo en San Mamés ante el Athletic.

Los azules quieren aprovecharse de que los vascos tienen bajas importantes y de que esta semana su cabeza está puesta en la Liga de Campeones y no en la Liga. Está por ver. Lo mismo que el olfato goleador de Fede Viñas, que tuvo alguna que otra ante Osasuna, pero acabaron demasiado lejos del objetivo.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac andan de limpieza general en los almacenes en busca de camisetas que les deje usar LaLiga para jugar el partido ante el Mirandés de este viernes.

Los chicos de Javier Tebas no han dado el visto bueno a la tercera zamarra, la del 120.º aniversario, para jugar ante los de Miranda, que andan buscando entrenador. Así que el club tendrá que inventarse una cuarta equipación con los saldos de la temporada anterior.

El proveedor oficial se da mus y, como no habrá renovación del contrato, pues se ha puesto de perfil. Los alemanes de Puma se han hecho los suecos dado que a partir de la próxima temporada al Sporting le vestirá la firma asturiana Siroko.

En Mendizorroza, que es donde juega el Mirandés de manera temporal, los de Borja Jiménez estrenarán una equipación que tendrá una vida corta, muy corta: 90 minutos. Suficiente para que los coleccionistas hagan cola si se subasta como la de Pepsi, ¿oyisti, güey?