La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: El accionista anti Trump

En la orilla azul del Potomac están de enhorabuena. Siempre viene bien tener un coleguita en las altas esferas, pero nadie contaba con que estuviera tan arriba. Y ahí tenemos, amiguinas y amiguinos, al Real Oviedo, uno de cuyos accionistas extranjeros se acaba de convertir en alcalde de Nueva York, la capital del mundo.

El político de moda entre la población moderada de los States compró una acción cuando el club azul estuvo a punto de desaparecer, allá por el año 2012. Más de una década después, Zohran Mamdani, figura anti Trump, gobernará la ciudad de los rascacielos mientras se supone que consultará el móvil para ver cómo le va al equipo del que posee una pequeña parte, aunque nada podrá hacer por mejorar los accesos al Tartiere.

Queda por ver si le sentará bien a Donald, que ya sabemos cómo se las gasta con los que considera enemigos de la patria. ¿Se hará abonado del Sporting? Todo es posible en la madreñina, sea la "furgolística" o la del día a día, la de Barbi, miss Asturias y tal y tal. Los malvados ya bromean con que Mamdani tiene más acciones de color azul que muchos de los que viven entre nosotros. Ya saben.

Por lo demás, en la casa azul empieza a calar el discurso de que ha llegado el día, que esta es la hora y que el partido en San Mamés ante el Athletic Club se disputará en el mejor momento posible para los de Luis Carrión y en la peor situación para los de Ernesto Valverde, asolados por las bajas de sus mejores hombres y con un pie fuera de la Championnnsssssss.

Mientras, en la rojiblanca orilla potomaquiana también toca viaje al País Vasco, aunque en este caso para jugar contra el Mirandés burgalés, exiliado en Mendizorroza por reformas. El rival del Sporting estrenará entrenador, dado que los números del anterior meten miedo. Los jabatos siguen sin ganar en casa (un empate y cuatro derrotas) y solo han sumado dos de los últimos quince puntos en juego.

Así que el Sporting de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, lo tiene casi todo en su mano para seguir sumando. Lo hará luciendo la camiseta "amarillo stock", por la que ya hay más de uno haciendo cola para su museo. Unos tienen coleccionistas y otros accionistas anti Trump. Y que viva la globalización, ¿oyisti, güey?