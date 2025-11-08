Un Cornellana-Los Campos

Sinceramente creo que somos pocos los periodistas deportivos que echamos en falta a más jugadores españoles en nuestro fútbol. Es más, vemos los partidos de la Liga de Campeones y ni los tenemos en cuenta. Algunos periodistas, como es mi caso, nunca dejaremos de olvidar a los productos nacionales porque nos criamos con ellos y crecimos con ellos. Para ser más rápido recordaré que el pasado martes, en el Madrid, el técnico blanco Xabi Alonso sólo sacó a un "producto nacional bruto" en su once inicial. Como los asturianos presumimos siempre de que "gallegos y asturianos, primos hermanos", por lo menos nos alegró, un poco, ver como titular en el once madridista a un español, al ferrolano Álvaro Carreras. Uno solo.

Si en Primera División el dinero manda o los intermediarios actúan "maravillosamente" para ellos, son muchísimos los extranjeros que juegan ahora, sin tener tanta calidad como los de esta tierra, los que casi no juegan ni un miércoles, un sábado o un domingo. En Segunda División sucede lo mismo, aunque al haber menos dinero, los locales tienen más posibilidades de jugar algo más. Eso sí, como nos descubre las preciosas retransmisiones de televisión, los estadios de Segunda están muchas veces a medias y con menos público del esperado. Yo le echo la culpa a falta de jugadores ilusionados de la cantera que son los que llevan a la familia, a los amigos, a los vecinos y a los amantes de los colores.

Todo esto viene a cuenta de lo hermoso que me ha resultado en algunos domingos en Asturias ver partidos de regionales (concretamente Tercera Asturfútbol) y volver a ver lo felices que son los que siguen a sus equipos en sus pueblos, como es el caso de mi Cornellana o del Salas del gran árbitro Manolo Díaz Vega. No pensaba que estas categorías inferiores tuvieran tantos seguidores y un disfrute tan grande por parte de jugadores y seguidores. No estaría mal que los que se empeñan en no llenar los campos de Primera y Segunda sin éxito bajen unos escalones y descubran cómo se puede disfrutar con el otro deporte rey, el más modestísimo.

Pongo como ejemplo a mi Club Deportivo Cornellana, que con la nueva autovía inacabada (para seguir hasta Salas y Tineo) está a solo veinticinco minutos de Oviedo y llena ahora su campo junto al "grandioso" río Narcea con sus 450 socios, más los visitantes y gracias al trabajo de Álvaro Carreras, Miguel Prieto, su presidente, y de los que ahora veteranos algún día defendieron sus colores a lo largo de los años y presumen de ese escudo que coloca un hermoso salmón a la altura del corazón. Puede que les parezca raro, pero es así . Mañana a mediodía pueden ir a ver el duelo en la cumbre entre el segundo, el Cornellana, y el primero, Los Campos, de Corvera, y descubrir qué tal y cómo está el fútbol llamado modestísimo, en el que grandes y pequeños pueden disfrutar viéndolos, siendo conscientes de que no son ni de Primera ni de Segunda, ni tampoco controlados por el súper presidente del fútbol español Javier Tebas.