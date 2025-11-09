La opinión sobre el futuro de Carrión y el Sporting: Ahora, presupuesto y plantilla

Complicado fin de semana para los dos grandes de la madreñina "furgolística". Unos volvieron a perder, la primera vez desde que cambiaron de entrenador, y los otros siguen sufriendo en su adaptación a Primera División. Empezando por lo ocurrido en la orilla azul del Potomac, el asunto podría resumirse en que Luis Carrión no da con la tecla y tampoco es que el piano sea un Bösendorfer. Los azules se habían conjurado para asaltar San Mamés aprovechando que el Athletic no pasa por sus mejores momentos. Pero en un lado juega un tal Williams, que resolvió el partido con un golazo, y en el otro pues están los que están.

No hace mucho, Carrión le pedía a los suyos alma, algo de lo que se puede decir que carecieron los carbayones en Bilbao, sobre todo en la segunda parte. El pesimismo sigue instalado hasta el tuétano en la casa azul y ya hay quien quiere abrir el melón del futuro del entrenador, que lleva sumados dos puntos de doce y aún no sabe lo que es ganar en Primera como técnico. Ahora que llega un nuevo parón de selecciones, habrá debate sobre si el equipo será capaz de seguir enganchado a los puestos que garantizan la permanencia hasta enero, cuando se espera que se resuelvan todos los problemas de fútbol que arrastra el Oviedo a base de entradas y salidas. Ya saben, fichar y desfichar.

En estos días sin fútbol, por ejemplo, se podría analizar con calma la rueda de prensa de Carrión tras el partido en Bilbao. Entre otras cosas, el técnico ya verbaliza y vincula palabras como presupuesto y calidad de la plantilla en una misma frase. Ya se sabe que el runrún se acabaría con una victoria, que además sacaría al equipo de los puestos de descenso. Mientras, en la orilla rojiblanca potomaquiana se ha acabado la buena racha que trajo de su mano Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida. El técnico del Sporting sigue tirando poco del banquillo, de esa unidad B que tan poco rendimiento está dando. Veremos lo que aguanta el asunto. De momento, a los rojiblancos les quedan poco más de treinta puntos para alcanzar el objetivo. Cincuenta, cincuenta y cincuenta, ¿oyisti, güey? n