La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Manda huevos

Pues, amiguinas y amiguinos, el "fúrgol" de la madreñina nos hace este fin de semana una oferta de aquella manera por eso del parón de selecciones. El Oviedo trabaja a medio gas por lo de las vacaciones forzadas buscando una solución a sus problemas de juego, puntos, moral y tal y tal. Luis Carrión es de esos técnicos a los que les gusta salir tocándola y tocándola, otra vez Sam, que para eso lo repescó el patrón. Pero parece que en Primera no hay plantilla para tanto. Ya se vio en la segunda parte del partido en San Mamés. Así que ahora, algún que otro futbolista pide jugar el balón más directo. Vamos, lo que viene siendo el patadón de toda la vida.

Carrión, a pesar del puente de descanso que les ha dado a sus muchachos, tendrá tiempo para probar esto y más. Luego, ya llegarán el Rayo Vallecano, el Atlético del Cholo Simeone y demás, y se demostrará si el cambio de criterio será válido. Pero lo cierto es que, con patadón o sin él, al Oviedo le hace falta sumar de tres en tres cuanto antes para aplacar el vértigo que produce verse último y para calmar a los que siguen moscas tras el retorno del técnico catalán.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac sí que habrá fútbol. Es lo que tiene vivir en el semisótano, donde el espectáculo debe seguir. En Gijón quieren olvidar la derrota ante el Mirandés y comenzar otra buena racha. Toca el Eibar, ante el que Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, medita buscar soluciones para cubrir la dolorosa baja de Juan Otero. Sin el colombiano, el Sporting suma pocos puntos. En la orilla potomaquiana gijonesa también hay debate, que ya es eterno: no hay banquillo, y así lo demuestra el técnico con su política de cambios.

Por lo demás, y sin fútbol de Primera, hay que entretenerse con la clasificación virtual de la España de Luis de la Fuente para el Mundial de Trump. Otro Luis, el honesto Rubiales, nos ha dejado una de las imágenes de la semana tras salir ileso de un intento de asesinato a manos de un pariente que la emprendió a huevazos contra él (no se sabe si con gripe aviar o sin ella) cuando iba a presentar su libro con el sugerente título de "Matar a Rubiales". Literatura, Rubiales, huevina… en la misma frase. Eso sí que manda huevos, ¿oyisti, güey?