La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Los días de rendir cuentas

Llegan los días del turrón, las luces y la lotería navideña, y con ellos la ya vieja, y sana, costumbre de que las sociedades anónimas deportivas, esas que trajeron tantas alegrías para unos y desgracias para la gran mayoría, presenten sus cuentas a sus accionistas.

En los tiempos en los que la inmensa mayoría de los clubes de "fúrgol" están en manos de un dueño único y plenipotenciario, las juntas sirven para que los pequeños accionistas tengan su minuto de desahogo, más allá de lo que puedan manifestar cada quince día en el campo.

El Sporting ha hecho públicas las suyas y, como se esperaba y viene sucediendo desde la noche de los tiempos más allá del inicio de la era de la familia orlegiana, hay números rojos. Se mire por donde se mire, la Segunda División es deficitaria y más para un club con la estructura de la entidad rojiblanca. Además, hay que pagar la fiesta de los fondos CVC, que llegaron para dar oxígeno a los clubes cuando el covid nos mandó a todos para casa.

Por lo demás, ya hay una hoja de ruta de cara al mercado de invierno. Se busca delantero y un central, entre otras cosas, para tratar de darle más armas a Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, de cara a la segunda vuelta.

El entrenador abulense sigue haciendo los cambios con cuentagotas, lo que demuestra que poco o nada le convence lo que tiene a su disposición en el banquillo. Así que, a cruzar los dedos y que los fichadores acierten con las entradas y las inevitables salidas.

Mientras, en la orilla azul del Potomac también hacen números. En su caso, al margen de lo que entra y sale de la caja, las cuentas del Real Oviedo se centran en la cantidad de puntos que los de Carrión tendrán que sumar de aquí a finales de año para seguir con vida y buscar la salvación, que sería todo un éxito por mucho que "Uropaaaaa" sea el objetivo.

El calendario no acompaña. Pero lo primero, antes de mirar más allá del partido a partido, pasa por el Rayo. Los de Vallecas llegarán al Tartiere con Alemão, que anda con molestias. Si juega, a cruzar los dedos no se vaya a cumplir la dolorosa ley del ex. Y mientras tanto, a seguir haciendo números por aquí y por allí, ¿oyisti, güey?