La opinión sobre lo que buscan el Real Oviedo y el Sporting: Prisas por las rebajas de enero

Tictac, tictac… Hace ya tiempo, demasiado, que en la madreñina "furgolística" se espera la llegada del mercado de invierno, lo que es una mala señal, pésima. La ansiedad que tienen en ambas orillas del Potomac por cambiar cromos a partir de enero es una de las pruebas de que las direcciones deportivas de Oviedo y Sporting no anduvieron finas a la hora de diseñar la plantilla.

Todo puede tener su explicación. Unos, que han pagado la novatada tras su feliz regreso a Primera, además del gusto por el "fúrgol" champán de la propiedad. Otros, porque pusieron, con el aplauso de la mayoría, todos los huevos en la misma cesta, de nombre Gelabert y Dubasin, y se empeñaron en repetir con Caicedo la fallida fórmula que con Jeraldino, entre otras lindezas.

Tanto en los entornos azules como en los rojiblancos hace semanas que se reproduce el mismo debate: hay que aguantar hasta enero, hay que resistir hasta que abra el mercado, y tal y tal y tal. Y eso que queda todavía mes y medio aproximadamente para que Tebas y sus muchachos permitan inscribir a nuevos jugadores, salvo que estos sean agentes libres.

Luego, lo de siempre. Estará por ver si los que lleguen mejorarán a los que salgan y si les dará tiempo a tener impacto en su equipo. La clave, cuentan los que saben de esto, es acertar y hacerlo pronto, mejor en la primera semana de enero que cuando ya se esté enfilando febrero. Pero para eso hace falta lo de siempre: pasta.

Y ahí entra el saber negociar y jugar con los tiempos, que el precio no es el mismo el día de Año Nuevo que a finales de mes, cuando hay rebajas para todos los gustos y bolsillos. Por lo demás, a la espera de lo que suceda en la jornada que ya asoma. El Oviedo y Carrión, no se sabe si tanto o más que el equipo, necesitan ganar al Rayo de Alemão, que puede causar baja. Y el Sporting buscará en Huesca no seguir alargando su historial de resucitador de muertos. Una derrota azul desataría los infiernos y otra pifia rojiblanca empujaría a la depresión prenavideña, ¿oyisti, güey? n