La opinión de Antonio Rico: Trucos, silogismos y secuelas

1. Truco o clásico.

El llamado "clásico" del fútbol femenino entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid tiene de clásico lo que esos niños disfrazados de monstruos ofreciendo "truco o trato" tienen de tradicional. Algún día el estupendo partido entre los equipos femeninos del Barça y del Real Madrid será un clásico, como también lo será el dichoso "truco o trato", pero de momento el partido del pasado sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic fue un partido de máxima rivalidad, como se decía antes, y los niños-vampiro que llaman a la puerta con el "truco o trato" son una marcianada tan incomprensible como lo es la Super Bowl. Dicho esto, creo que la mala noticia es que el "truco o trato" está más cerca de ser un clásico del otoño en nuestros barrios que un partido Barça-Madrid de ser un clásico del fútbol femenino.

No es que el partido entre un equipo que ha demostrado tener mucho fútbol, grandísimas jugadoras y un buen puñado de títulos (el Barça) y otro equipo que acaba de llegar, no se sabe muy bien qué quiere y no ha ganado nada (el Real Madrid) no sea atractivo, sino que la Liga F necesita despegar porque, si no es así, un partido Barça-Madrid será un yo soy yo al que le falta la circunstancia. Audacia, riesgo, decisión, partidos en abierto, buenos estadios, horarios inteligentes, camisetas de Aitana Bonmatí en los rastros, acabar con el silencio en los bares cuando el cuñado habitual alza la voz para decir que las chicas no saben jugar al fútbol, más espacio en la prensa, más tiempo en la televisión, más paciencia con la explosión de chicas federadas, presencia en la quiniela, presumir más de que somos campeonas del mundo. No soy yo, es la circunstancia. La fuerza liberada por movimientos sociales.

2. Silogismo aristotélico.

Premisa mayor: todos los hombres son mortales. Premisa menor: Lamine Yamal es un hombre. Conclusión: la selección española de fútbol no va a contar siempre con un futbolista desequilibrante, imprevisible, certero y que siembra el pánico o, lo que es peor, la duda en las defensas rivales. En el ejemplo clásico de razonamiento lógico, la premisa menor cita a Sócrates en lugar de Lamine Yamal, y la conclusión es que Sócrates es mortal; pero la conclusión de esta versión futbolística es también lógica si tenemos en cuenta que cuando decimos "mortal" estamos diciendo que los jugadores se lesionan. Todos los futbolistas se lesionan. Lamine Yamal es futbolista. Lamine Yamal se lesiona. Ya está. Un silogismo clásico. Una premisa universal, una premisa particular y una conclusión. ¿Podemos dejar de dar vueltas a este asunto? Sócrates es mortal y Lamine Yamal se lesiona. La tristísima muerte de Sócrates no significó el fin de la humanidad, y la fastidiosa lesión de Lamine Yamal no provocará el colapso ofensivo de la selección española de fútbol, ni el derrumbe de un equipo que no se clasificará para el Mundial de fútbol más multitudinario de la historia, ni la caída al infierno de la irrelevancia de los chicos de Luis de la Fuente, ni tampoco el angustioso vacío asistencial que secará la fuente de la que bebe Oyarzabal. El viejo Aristóteles no entiende nada. Lógico.

3. Secuela sin Mundial.

La selección española de fútbol ganó a Georgia sin Lamine Yamal, sin Nico Williams, sin Pedri, sin Carvajal, sin Rodri, sin Le Normand y sin Huijsen. Pero resulta que la selección no solo jugó entre bien y muy bien, sino que la alineación titular y los cambios siguieron a rajatabla la ideología de la secuela en el cine: lo mismo, pero más. Cubarsí, Zubimendi, Álex Baena y también Barrios, Fermín o Yeremy Pino fueron lo mismo que hemos visto últimamente cuando juega España. Lo mismo, pero más. Por supuesto, España jugará el Mundial de fútbol de México-Estados Unidos-Canadá, pero es una lástima que la secuela de España no pueda jugar también el Mundial. ¿Dos selecciones españolas? Por qué no. La original con Pedri y la secuela con Zubimendi. ¿Se imaginan una final entre la selección original de España y la secuela? Vaya lío. Y qué bien les viene a las selecciones de Brasil, Francia, Argentina o Inglaterra que las secuelas estén prohibidas en el Mundial.