La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Macarena Olona y el burgomaestre

El Real Oviedo, que no el Oviedo real, de Luis Carrión ya tiene casi todos sus efectivos en perfecto estado de revista para afrontar la recta final de este 2025 con todas las garantías ¿de éxito? La noticia que todos esperaban, la de que Cazorla abandonará la enfermería, ya se ha producido. Queda por ver si el internacional azul llegará para jugar unos minutos ante el Rayo Vallecano, ese equipo que, según Carrión y los datos, es de los que mejor presionan de la categoría.

Los azules necesitan ya una victoria que eleve la moral de la tropa, aunque en el vestuario, si se tienen en cuenta las palabras de sus inquilinos, nunca ha dejado de brillar el sol. El último en alabar la supuesta mejora del equipo es Aarón Escandell, que tendrá que hacer obra en casa para guardar todos los MVP que va acumulando. El meta del cuadro carbayón se ha llevado desde que comenzó la competición todos los premios a mejor jugador del mes que entrega la cerveza que bebe media España.

Pero una cosa son las sensaciones internas y otra lo que siente y opina el vulgo. Aquí, amiguinas y amiguinos, podríamos incluir al burgomaestre de Nueva York o a Macarena Olona, antigua cabecilla de Vox, que ha lucido camiseta azul estos días en las famosas redes. ¿Estarán preocupados por la marcha del equipo? ¿Preguntarán cada fin de semana cómo ha quedado el Oviedo, ese club del que es accionista el burgomaestre? Seguramente algún día se desvelará el misterio, o no.

Lo mismo, o no, que ocurrirá alguna vez en el tiempo y en el espacio sobre la salida del Sporting de Fábio Ruaro, responsable hasta no hace mucho del área de negocios rojiblanca. Esperaremos a ver qué nos cuentan Iker Jiménez y Jiménez del Oso que estás en los cielos. Aunque la única preocupación ahora mismo en Gijón es acabar con la racha de tres partidos sin ganar, no vaya a ser que se repitan historias no muy lejanas y ya conocidas. En la orilla rojiblanca del Potomac no hay noticias de que entre sus huestes de hinchas tengan a burgomaestres de relumbrón. Pero todo es ponerse a buscar, ¿oyisti, güey?