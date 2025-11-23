Deciden las individualidades

Las individualidades del Hestia Menorca decidieron el partido de ayer en el Palacio de los Deportes ovetense. Muy buenos jugadores los de Baleares, pero además con gran experiencia, tanto en FEB como en ACB. El Oviedo tuvo sus opciones, pero se quedó corto, sobre todo en los momentos clave. El Alimerka fue por detrás en el marcador prácticamente todo el encuentro, aunque, eso sí, como ya es norma, nunca se rindió y llegó a ponerse a cuatro puntos de los menorquines al borde del descanso y luego también en el tercer cuarto, aunque desgraciadamente ahí se quedó su reacción. No dio para más.

Una pena esta derrota en un Palacio de los Deportes con gran entrada. Está claro que la afición asturiana está enchufada con el equipo de Javi Rodríguez, que ayer fue expulsado sin motivos aparentes. Lo intentaron los carbayones, aunque hay que reconocer que no tuvieron su día. Eso sí, algunos de los jugadores azules tuvieron momentos brillantes, sobre todo Faure y Hermanson, pero se echó en falta la participación de otros, como por ejemplo Cosialls o Parham. Y el Alimerka, a diferencia del Hestia, es un equipo muy coral que necesita de la colaboración de todas sus piezas.