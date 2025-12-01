La opinión sobre las crisis del Real Oviedo y del Sporting: La galería de los horrores

Otro fin de semana "furgolístico" en la madreñina para enmarcar y colocar en la galería de los horrores, donde ya casi no hay espacio para tantos días negros. El Sporting pudo ganar, pudo perder y acabó empatando gracias a un penalti sobre la bocina. El partido ante el Andorra de Geri Piqué, que lucha por salvar el cuello, dejó el cabreo de la grada con la propiedad, las lágrimas de Queipo y un nuevo episodio de Caicedo de "mi penaltito, mi penaltito".

El efecto que produjo la llegada de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, ha tenido tanta fuerza como las burbujas de una mala gaseosa. Los rojiblancos han vuelto a las andadas que llevaron al despido de Asier Garitano, y el proyecto de este año vuelve a demostrar que faltan jugadores con peso que sustituyan a los teóricos titulares. Lo positivo es que al Sporting le queda un punto menos para lograr los 50 que dan la permanencia. Nada está perdido ni ganado, pero bien harían los de Borja en volver a sumar de tres en tres antes de que acabe el año para evitar que la bola se haga más grande.

Mientras, en la orilla azul del Potomac las cosas no van mucho mejor. Sí, en Primera, pero no mucho mejor. La visita al Metropolitano, se llame como se llame ahora, terminó como estaba previsto. Luis Carrión suma una jornada más sin estrenar su casillero de victorias como entrenador de Primera División, y el Oviedo acumula y acumula partidos sin ver puerta.

Pese a que la cosa no remonta y pese a que los azules se han olvidado de ganar, la salvación está a un partido, lo que demuestra que los hay solo un poquito mejor que el Oviedo. Según cuentan los que saben de esto, la situación no preocupa más de lo normal a los gestores de la entidad carbayona, que mantienen su confianza en Carrión, pero…

El técnico azul ya dice que el partido del viernes ante el Mallorca es clave para las aspiraciones de permanencia, y seguro que también para su futuro. En el piso de arriba ya se escucha ruido de pisadas, ¿oyisti, güey?