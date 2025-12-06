El gol que no llega

Si hubo un partido en que el Oviedo mereció la victoria en lo que va de campeonato, ese fue el de anoche ante el Mallorca en el Carlos Tartiere. Pero los carbayones siguen negados ante la portería contraria y así les va a ser muy difícil salir de los puestos de abajo de la clasificación. El gol no llega y eso, lógicamente, influye en la moral del equipo de Luis Carrrión, un entrenador que continúa sin conocer la victoria en Primera División (la temporada pasada en Las Palmas y esta en Oviedo). Una situación que le puede acabar pasando factura a los asturianos, ya que el nerviosismo en la plantilla y en la afición va a ir en aumento, con lo que ello implica de cara a la confianza del equipo.

Una pena lo sucedido ante el Mallorca, tanto por el resultado como por lo acaecido en los últimos minutos del choque. Es evidente que a los de la capital del Principado no les están favoreciendo los arbitrajes. Y anoche no iba a ser menos. Las expulsiones primero de Cazorla y después de Viñas fueron muy rigurosas. Es cierto que uno y otro entraron con fuerza a sus rivales, pero también lo es que en ambos casos tocaron balón y que lo normal era que el árbitro los hubiera despachado en todo caso con una tarjeta amarilla, que fue la primera que le sacó a Cazorla ante de que el VAR le llamase a consultas para que revisase la jugada y los echase a la calle. El Oviedo fue superior al Mallorca tanto en el primero como en el segundo tiempo. Solo fue a remolque a comienzo del encuentro, pero durante no muchos minutos. Así y todo hay que volver a destacar la gran actuación de Aaron Escandell. Tres soberbias intervenciones suyas impidieron que los mallorquinistas se adelantaran en el marcador. Pero los insulares también tienen mucho que agradecer a su cancerbero, Bergrstrom (sustituto de Leo Román), que también realizó varias paradas de mérito, sobre todo una a lanzamiento de Nacho Vidal en los últimos instantes del partido, justo antes de las expulsiones de los dos jugadores azules.

Fue el Oviedo un conjunto que quiso jugar al fútbol y que lo consiguió en varias fases del encuentro, gracias fundamentalmente a Santi Cazorla, que está viviendo una especie de segunda juventud, a punto de cumplir ya los 41 años. El doble pivote formado por Dendoncker y Colombatto fue un muy buen complemento para el de Llanera. En esta ocasión, además, salvo momentos muy puntuales que exasperaron a los aficionados, los carbayones supieron sacar el balón desde atrás sin marear en exceso el balón con pases horizontales.

El mayor peligro de los oviedistas en ataque llegó por la izquierda. Rahim e Ilyas se entendieron muy bien y realizaron un buen partido; de ahí que los seguidores azules no entendieran el cambio del segundo de ellos mediada la segunda mitad. Eso sí, a partir de esta sustitución el lado derecho de los de Luis Carrión se convirtió también en protagonista. Una vez más Hassan fue el revulsivo del equipo, quien creó más peligro en la parte final del choque, aunque sin el premio del gol, como ya viene siendo habitual.

Luis Carrión se juega su futuro en Oviedo en los dos o tres próximos partidos. Ya no es una cuestión de buen o mal juego, es de puntos. Es evidente que tal como están las cosas, los empates no bastan y eso es a lo máximo que ha llegado en Primera el actual técnico azul.