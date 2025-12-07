La desgracia de ser árbitro oyente

Ya lo he escrito más de una vez, pero estoy convencido que a base de repetir lo que llevo viendo y comentando como periodista deportivo de los árbitros del fútbol español, y ahora de los que no muestran la cara y siguen viviendo del arbitraje en el VAR, esto tiene que cambiar. Ya es hora de que los grandes errores desaparezcan y los árbitros dejen de comportarse como lo hicieron el viernes en el estadio Carlos Tartiere el joven y "novato" Iosu Galech Apezteguía y el veteranísimo madrileño, ahora enganchado a la televisión, el madrileño Carlos del Cerro Grande, que demostró a las claras que el que habla por el VAR y tiene muchos más años es más importante, aunque no tenga ninguna razón o esté muy equivocado.

No sólo escribo para los seguidores del Real Oviedo o del Real Mallorca, que lo vivieron en directo, lo hago para todos los que están formando parte del fútbol en Primera y Segunda. Lo hago para que no se repitan las decisiones del árbitro pamplonica Iosu Galech, que me sorprendió por su silencio, su desconcierto, su escaso o nulo contacto hablado con los futbolistas y, sobre todo, no fue capaz de decirle "no" a su colega del VAR. Desconozco su estado mental el viernes, su forma física, sus posturas, su lentitud y lo que persigue en el arbitraje español. Lo único que sí descubrí es que a él y a los demás les irá mal si contestan "sí, bwana" a lo que les dice otro, a pesar de haber estado casi siempre él más cerca de la jugada sobre el verde.

Lo que sí descubrí es que dejó de ser él para convertirse en Carlos del Cerro Grande en el tramo final del partido. Sé que Iosu Galech le sacó la tarjeta amarilla a Santi Cazorla (min.87) por pegarle primero al balón, como se ve claramente en las imágenes, y luego la cambió a roja porque se lo mandó Del Cerro. Ahora bien, somos muchos los periodistas deportivos que nos preguntamos por qué un señor que el 13 de marzo (bonito día) va a cumplir 50 años y lo ha hecho todo en el arbitraje nacional e internacional ahora se sienta frente a la tele para contradecir al que está en el campo, televisión que a lo mejor no domina, que puede ser. Y digo no domina porque fue injusto cuando le dijo al novato que expulsara al capital ovetense Santi Cazorla y luego a Federico Viñas.

Las imágenes de televisión fueron claras, la de Cazorla, que por primera vez fue expulsado con tarjeta roja, mucho más que la de Viñas, que también va con su pierna directamente hacia el balón. Alguien tiene que tomar medidas ya en la Real Federación Española de Fútbol que dirige el gallego pontevedrés Rafael Louzán. Un árbitro joven no puede decir lo que le ordene (¿les tienen miedo?) el señor mayor que sigue en el arbitraje gracias al denominado por muchos, como yo, desafortunado VAR.

De aquí a que se reúnan en la RFEF, en Madrid los que van a sancionar oficialmente equivocándose a los dos jugadores azules, hay tiempo suficiente para que todos vean las fotos y las imágenes de lo que ocurrió los últimos minutos de partido con los dos reales, Oviedo-Mallorca, en el histórico Carlos Tartiere. Si no lo hacen, seguirán ocurriendo acciones incorrectas de color rojo como la del viernes en los partidos de la Liga donde hay más espectadores, muchos infantiles, cadetes, juveniles, etc…, pegados a la televisión para disfrutar con su deporte y equipos preferidos, como el Real Madrid, Atlético, Barcelona, Villarreal o Betis o a los denominados modestos como el Real Oviedo, Levante, Girona, Osasuna o Mallorca.

La diferencia entre el rojo y el amarillo es muy clara y los árbitros oyentes del fútbol español, que viven de ello en el VAR, debían saberlo. ¿Verdad, señor Cazorla? n